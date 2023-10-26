В Минобновлении опровергли информацию о приостановлении работы зернового коридора

Судно с украинским зерном. Фото: Александр Кубраков\Telegram

Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают обрабатывать судна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.

Читайте также:

Работа портов Одессы

В Министерстве отметили, что в условиях вооруженной агрессии РФ функционирование коридора в Черном море происходит с учетом военной обстановки и погоды.

"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в портах Одесса, Черноморск и Южный под погрузкой находятся 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно.

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.