Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Минобновлении опровергли информацию о приостановлении работы зернового коридора arrow

В Минобновлении опровергли информацию о приостановлении работы зернового коридора

26 октября 2023 21:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Минобновлении опровергли информацию о приостановлении работы зернового коридора
Судно с украинским зерном. Фото: Александр Кубраков\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают обрабатывать судна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.

Читайте также:

Работа портов Одессы

В Министерстве отметили, что в условиях вооруженной агрессии РФ функционирование коридора в Черном море происходит с учетом военной обстановки и погоды.

"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в портах Одесса, Черноморск и Южный под погрузкой находятся 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно.

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме