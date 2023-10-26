В Минобновлении опровергли информацию о приостановлении работы зернового коридора
Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают обрабатывать судна.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.
Работа портов Одессы
В Министерстве отметили, что в условиях вооруженной агрессии РФ функционирование коридора в Черном море происходит с учетом военной обстановки и погоды.
"Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в портах Одесса, Черноморск и Южный под погрузкой находятся 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно.
Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя на этом направлении тактическую авиацию. Таким образом они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.
Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.
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