Зерновой коридор будет функционировать поры угрозы РФ

Зерновой коридор будет функционировать, несмотря на угрозы РФ, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты Большой Одессы.
Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, зерновой коридор продолжит работать под защитой ВМС Украины и ее партнеров в нейтральных водах.
"Я сообщил Риши о действиях России в Черном море, которые угрожают гражданскому судоходству. Украинский зерновой коридор продолжит работать, несмотря ни на что", — сказал верховный главнокомандующий.
Функционирование зерновых коридоров
Напомним, сегодня, 27 октября, на выход из портов Большой Одессы следуют три судна. Также еще три следуют зерновым коридором в сторону Украины.
Также мы писали, что Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.
Добавим, в Черном море на дежурстве остаются вражеские корабли. Среди них присутствует ракетоноситель, однако он расположен у южных берегов Крыма.
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