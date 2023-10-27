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Зерновой коридор будет функционировать, несмотря на угрозы РФ, — Зеленский

27 октября 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зерновой коридор будет функционировать поры угрозы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты Большой Одессы.

Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, зерновой коридор продолжит работать под защитой ВМС Украины и ее партнеров в нейтральных водах.

"Я сообщил Риши о действиях России в Черном море, которые угрожают гражданскому судоходству. Украинский зерновой коридор продолжит работать, несмотря ни на что", — сказал верховный главнокомандующий.

Функционирование зерновых коридоров

Напомним, сегодня, 27 октября, на выход из портов Большой Одессы следуют три судна. Также еще три следуют зерновым коридором в сторону Украины.

Также мы писали, что Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.

Добавим, в Черном море на дежурстве остаются вражеские корабли. Среди них присутствует ракетоноситель, однако он расположен у южных берегов Крыма.

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