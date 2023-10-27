Судьба зернового альтернативного пути после того, как Россия изменила тактику атак портовой инфраструктуры

Судно с зерном в одном из портов. Фото: Новини.LIVE

Россия всеми силами пытается запереть Украину в морскую блокаду. После выхода из зерновой сделки россияне уже неоднократно пытались закрыть альтернативный путь в порты "Большой Одессы". Были и попытки запугивания капитанов судов, и обстрел Змеиного, из последнего — увеличение количества мин в Черном море. Пока все было бесполезно. Удастся ли нам сохранить альтернативный путь? Сможем ли в этом году реализовать все собранное зерно и помогут ли нам в этом союзники?

Эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали политологу, международнику Владимиру Воле.

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Будущее зернового коридора

Будущее у альтернативного пути безусловно есть. Однако все не так просто — считает политолог. По его словам, сегодня вывозимые морем объемы продукции не так велики, как хотелось бы, но главное, что они есть. Если суда заходят на погрузку, значит, мы не в блокаде — именно это и злит нашего врага, который всячески пытается подорвать наш авторитет. Но чтобы проход в порты "Большой Одессы" мог работать и дальше, нам необходимо выполнить некоторые обязательные пункты.

"Первое, что должна обеспечить Украина, — это безопасность портов, которые задействованы в перевозке украинской аграрной продукции. Следующее — это безопасность иностранных судов в территориальных водах Украины. Для этого нужны системы противовоздушной обороны, также системы вооружения, которые смогут наносить удары по российским военным кораблям", — отмечает политолог.

Должны быть выполнены четкие шаги защиты. Фото: соцсети Владимира Воли

Также эксперт отметил, что для бесперебойной работы альтернативного зернового коридора необходимо позаботиться о минной безопасности в Черном море. Тогда эти три компонента защиты, а именно противодействие российским ударам с воздуха, противодействие российскому флоту и минная безопасность, могут отразить атаки врага.

России не нужно соглашение

По мнению политолога, России неинтересно зерновое соглашение с Украиной, поэтому возвращаться к новым переговорам страна-агрессор не собирается. Враг специально вышел из договоренностей, чтобы нанести удары по югу Украины.

"Путин выходом из этого зернового соглашения решил себе развязать руки перед международными своими партнерами. Для того чтобы все вывели свои суда из украинских портов и чтобы Путин с чистой совестью перед Китаем и другими мог нанести удары по украинским портам", — акцентирует Владимир Воля.

Что касается участившихся на юге Украины атак, то это очень легко объясняется — уничтожение портовой инфраструктуры и страх за собственные позиции. Ведь украинские дроны уже показали свою эффективность.

Экспорт украинского зерна. Фото: Новини.LIVE

"Россия опасается, что эти регионы будут более масштабно и эффективно использоваться для поражения российских войск на левом берегу Днепра, в Крыму и для поражения российского флота", — говорит политолог.

К тому же российские власти заинтересованы в том, чтобы вытеснить Украину с рынка зерна. Ведь Украина является прямым конкурентом в поставке зерна за границу.

Помощь партнеров

Единственным решением сложной ситуации с морским путем по вывозу зерна могут стать суходольные маршруты и железнодорожные перевозки в порты государств-членов НАТО, уверяет политолог. Однако вопрос безопасности остается актуальным.

"Если Украина выполнит пункты безопасности судов и портов, то Болгария, Турция и Румыния могут обеспечить безопасное прохождение этих судов в своих территориальных водах или в своей экономической зоне", — говорит Владимир Воля.

Владимир Воля о зерновом соглашении. Фото: Ковальчук Виктор УНИАН

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали работу и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты "Большой Одессы".