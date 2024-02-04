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Чи зможе Україна отримати заморожені активи РФ — думка політолога

4 лютого 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чи зможе Україна отримати заморожені активи РФ — думка політолога
Політолог Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Найближчим часом ЄС підготує новий пакет санкцій проти Росії. У цьому документі обмежень Польща буде стояти на тому, аби Україна мала змогу отримати відсотки від заморожених активів країни-агресорки. Йдеться про 300 мільярдів євро, які опинилися на Заході на початку повномасштабного вторгення. 

Про те, чи вдасться їх отримати Україні, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів політолог Олексій Буряченко. 

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"Якщо хтось думає, що відсотки від заморожених активів кардинально нам змінять ситуацію на краще — на превеликий жаль ні. Це не така велика сума, яка б могла бути", — сказав Буряченко. 

Як Європа розпорядилася активами РФ

Крім того, політолог зазначив, що Україні не варто розраховувати на великі суми, які кардинально змінять хід війни. Більшість відсотків країни ЄС залишили у себе. Зокрема, вони пішли на утримання біженців та підтримку внутрішньої економіки.

"За ці два роки війни відсотки з російських заморожених активів, які були, країни Європейського Союзу просто забрали собі", — додав експерт.  

Як Україні допоможуть заморожені активи РФ

Варто зазначити, що станом на початок року збитки від війни, яку розпочала Росія становила понад 800 мільярдів доларів, що майже втричі перевищує кількість усіх заморожених активів. Україна, після завершення бойових дій, має вимагати репарацій, адже самі лише активи не допоможуть. 

Нагадаємо, Американський ленд-ліз для України завершився ще торік, так і не розпочавшись. Після закінчення його терміну, у жовтні минулого року, документ не подовжили. Експерти вважають, що причиною цьому є політична боротьба між республіканцями та демократами. А більш детально читайте у матеріалі

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