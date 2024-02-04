Сможет ли Украина получить замороженные активы РФ — мнение политолога

Политолог Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

В ближайшее время ЕС подготовит новый пакет санкций против России. В этом документе ограничений Польша будет стоять на том, чтобы Украина могла получить проценты от замороженных активов страны-агрессора. Речь идет о 300 миллиардах евро, оказавшихся на Западе в начале полномасштабного вторжения.

О том, удастся ли их получить Украине, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Алексей Буряченко.

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"Если кто-то думает, что проценты от замороженных активов кардинально нам изменят ситуацию к лучшему — к сожалению нет. Это не такая большая сумма, которая могла бы быть", — сказал Буряченко.

Как Европа распорядилась активами РФ

Кроме того, политолог отметил, что Украине не стоит рассчитывать на большие суммы, которые кардинально изменят ход войны. Большинство процентов страны ЕС оставили у себя. В частности, они пошли на содержание беженцев и поддержку внутренней экономики.

"За эти два года войны проценты из находившихся российских замороженных активов страны Европейского Союза просто забрали себе", — добавил эксперт.

Как Украине помогут замороженные активы РФ

Стоит отметить, что по состоянию на начало года ущерб от войны, которую начала Россия, составил более 800 миллиардов долларов, что почти втрое превышает количество всех замороженных активов. Украина, после завершения боевых действий, должна требовать репараций, ведь одни только активы не помогут.

Напомним, американский ленд-лиз для Украины завершился еще в прошлом году, так и не начавшись. По истечении его срока в октябре прошлого года документ не продлили. Эксперты считают, что причиной тому является политическая борьба между республиканцами и демократами. А более подробно читайте в материале.