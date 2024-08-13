Депортація українських дітей: Верещук про проблему російського впливу

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окупанти не перестають вивозити насилу українських дітей на свої території, зросійщувати та знущатися, вимагаючи співати гімн РФ та вчити їхні державні свята. Однак у цьому винні не лише ті, хто віддають накази, а кожен, хто бере участь у примусовій депортації. Україна тісно співпрацює з багатьма країнами та організаціями, аби повернути додому кожну свою дитину.

Про це на пресконференції в Одесі заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Читайте також:

Значну роль у процесі повернення українців додому відіграють волонтери, які знаходять дітей і передають відповідну інформацію, а також міжнародні організації та партнери.

"Ми вже встановлюємо зв'язок і допомагаємо дітям виїхати з території Росії. Наша мережа, Safe Ukraine, наше міністерство, а також міжнародні партнери, включаючи Катар і Ватикан, активно працюють над цим питанням", — зазначила Ірина Верещук.

Українські діти в російській пропаганді

Надважливим є своєчасне повернення дітей, адже тривале перебування в умовах пропаганди та психологічного тиску може мати серйозні наслідки.

"Чим довше діти залишаються там, тим важче їх повернути. Ворог використовує їх для пропаганди та маніпуляцій. Це є актом геноциду, і я сподіваюся, що міжнародна спільнота оцінить дії Росії", — додала віцепрем'єр.

Наразі точна кількість українських дітей, що перебувають на території Росіїї — невідома. Ірина Верещук зазначила, що влада України продовжує активну роботу над їхнім поверненням і вдячна всім, хто допомагає у цьому процесі.