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Чим довше діти у депортації, тим важче їх повернути, — Верещук на брифінгу в Одесі

13 серпня 2024 18:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Депортація українських дітей: Верещук про проблему російського впливу
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Окупанти не перестають вивозити насилу українських дітей на свої території, зросійщувати та знущатися, вимагаючи співати гімн РФ та вчити їхні державні свята. Однак у цьому винні не лише ті, хто віддають накази, а кожен, хто бере участь у примусовій депортації. Україна тісно співпрацює з багатьма країнами та організаціями, аби повернути додому кожну свою дитину.

Про це на пресконференції в Одесі заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Значну роль у процесі повернення українців додому відіграють волонтери, які знаходять дітей і передають відповідну інформацію, а також міжнародні організації та партнери.

"Ми вже встановлюємо зв'язок і допомагаємо дітям виїхати з території Росії. Наша мережа, Safe Ukraine, наше міністерство, а також міжнародні партнери, включаючи Катар і Ватикан, активно працюють над цим питанням", — зазначила Ірина Верещук.

Українські діти в російській пропаганді

Надважливим є своєчасне повернення дітей, адже тривале перебування в умовах пропаганди та психологічного тиску може мати серйозні наслідки. 

"Чим довше діти залишаються там, тим важче їх повернути. Ворог використовує їх для пропаганди та маніпуляцій. Це є актом геноциду, і я сподіваюся, що міжнародна спільнота оцінить дії Росії", — додала віцепрем'єр.

Наразі точна кількість українських дітей, що перебувають на території Росіїї — невідома. Ірина Верещук зазначила, що влада України продовжує активну роботу над їхнім поверненням і вдячна всім, хто допомагає у цьому процесі.

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