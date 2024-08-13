Депортация украинских детей: Верещук о проблеме российского влияния

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты не перестают вывозить насильно украинских детей на свои территории, русифицировать и издеваться, требуя петь гимн РФ и учить их государственные праздники. Однако в этом виноваты не только те, кто отдает приказы, а каждый, кто участвует в принудительной депортации. Украина тесно сотрудничает со многими странами и организациями, чтобы вернуть домой каждого своего ребенка.

Об этом на пресс-конференции в Одессе заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Значительную роль в процессе возвращения украинцев на дом играют волонтеры, которые находят детей и передают соответствующую информацию, а также международные организации и партнеры.

"Мы уже устанавливаем связь и помогаем детям уехать с территории России. Наша сеть, Safe Ukraine, наше министерство, а также международные партнеры, включая Катар и Ватикан, активно работают над этим вопросом", — отметила Ирина Верещук.

Украинские дети в российской пропаганде

Важным является своевременное возвращение детей, ведь длительное пребывание в условиях пропаганды и психологического давления может иметь серьезные последствия.

"Чем дольше дети остаются там, тем труднее их вернуть. Враг использует их для пропаганды и манипуляций. Это акт геноцида, и я надеюсь, что международное сообщество оценит действия России", — добавила вице-премьер.

Пока что точное количество украинских детей, находящихся на территории России, неизвестна. Ирина Верещук отметила, что власти Украины продолжают активную работу над их возвращением и благодарны всем, кто помогает в этом процессе.