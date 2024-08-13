Обесточение части Одессы 14 августа: детали

Одесса завтра будет обесточена — причины
Весь микрорайон Черемушки в Одессе завтра будет без света в первой половине суток. Энергетики будут ремонтировать одну из подстанций, так что возобновить электроснабжение планируют после обеда — в 16:00. Однако следует отметить, что возможны и аварийные отключения в течение суток.
Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одессе
Завтра, 14 августа, с 12.00 до 16.00 на одной из подстанций Хаджибейского района проведут ремонтные работы и подготовят ее к зиме. Однако энергетики уверяют, что обеспечат светом объекты критической инфраструктуры.
"Со своей стороны ДТЭК Одесские электросети обеспечат светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, там, где это технически возможно сделать", — говорится в сообщении ДТЭК.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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