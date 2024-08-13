Обесточение части Одессы 14 августа: детали

Энергетик производит работы на подстанции. Иллюстративное фото: ДТЭК

Весь микрорайон Черемушки в Одессе завтра будет без света в первой половине суток. Энергетики будут ремонтировать одну из подстанций, так что возобновить электроснабжение планируют после обеда — в 16:00. Однако следует отметить, что возможны и аварийные отключения в течение суток.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Одессе

Завтра, 14 августа, с 12.00 до 16.00 на одной из подстанций Хаджибейского района проведут ремонтные работы и подготовят ее к зиме. Однако энергетики уверяют, что обеспечат светом объекты критической инфраструктуры.

"Со своей стороны ДТЭК Одесские электросети обеспечат светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, там, где это технически возможно сделать", — говорится в сообщении ДТЭК.

Объявления ДТЭК по ремонтным работам. Фото: ДТЭК

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: