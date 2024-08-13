Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса завтра будет обесточена — причины arrow

Одесса завтра будет обесточена — причины

13 августа 2024 17:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Обесточение части Одессы 14 августа: детали
Энергетик производит работы на подстанции. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Весь микрорайон Черемушки в Одессе завтра будет без света в первой половине суток. Энергетики будут ремонтировать одну из подстанций, так что возобновить электроснабжение планируют после обеда — в 16:00. Однако следует отметить, что возможны и аварийные отключения в течение суток.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:
Отключение света на Черемушках в Одессе завтра, 14 августа
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Одессе

Завтра, 14 августа, с 12.00 до 16.00 на одной из подстанций Хаджибейского района проведут ремонтные работы и подготовят ее к зиме. Однако энергетики уверяют, что обеспечат светом объекты критической инфраструктуры.

"Со своей стороны ДТЭК Одесские электросети обеспечат светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, там, где это технически возможно сделать", — говорится в сообщении ДТЭК.

В Одессе отремонтируют подстанцию
Объявления ДТЭК по ремонтным работам. Фото: ДТЭК

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Также важные новости дня по теме:

Одесса ремонт электроэнергия Одесская область сфера энергетики электроснабжение Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

17:53 Одесса завтра будет обесточена — причины

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения