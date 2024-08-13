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Одеса завтра буде знеструмлена — причини

13 серпня 2024 17:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Знеструмлення частини Одеси 14 серпня: деталі
Енергетик проводить роботи на підстанції. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Весь мікрорайон Черемушки в Одесі завтра буде без світла у першій половині доби. Енергетики ремонтуватимуть одну з підстанцій, тож відновити електропостачання планують після обіду — о 16:00. Однак варто зазначені, що можливі й аварійні відключення впродовж доби.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення ДТЕК, Фото: скриншот

Відключення світла в Одесі

Завтра, 14 серпня, з 12:00 до 16:00 на одній із підстанцій Хаджибейського району проведуть ремонтні роботи і підготують її до зими. Однак енергетики запевняють, що забезпечать світлом об'єкти критичної інфраструктури.

"Зі свого боку ДТЕК Одеські електромережі забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Одесі відремонтують підстанцію
Оголошення ДТЕК щодо ремонтних робіт. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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