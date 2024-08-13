Знеструмлення частини Одеси 14 серпня: деталі

Енергетик проводить роботи на підстанції. Ілюстративне фото: ДТЕК

Весь мікрорайон Черемушки в Одесі завтра буде без світла у першій половині доби. Енергетики ремонтуватимуть одну з підстанцій, тож відновити електропостачання планують після обіду — о 16:00. Однак варто зазначені, що можливі й аварійні відключення впродовж доби.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення ДТЕК, Фото: скриншот

Відключення світла в Одесі

Завтра, 14 серпня, з 12:00 до 16:00 на одній із підстанцій Хаджибейського району проведуть ремонтні роботи і підготують її до зими. Однак енергетики запевняють, що забезпечать світлом об'єкти критичної інфраструктури.

"Зі свого боку ДТЕК Одеські електромережі забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оголошення ДТЕК щодо ремонтних робіт. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: