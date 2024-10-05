В Одесі чиновниця лаялась у маршрутці: розпочато службову перевірку

Заступниця директора департаменту агрополітики Наталія Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

В Одесі державна службовиця опинилася в центрі скандалу після інциденту в маршрутці, де вона ображала водія та лаялась у присутності пасажирів. Подія викликала суспільний резонанс, і вже у понеділок розпочнеться службова перевірка, яка визначить її подальшу долю на посаді.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили в Одеській ОВА.

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Що трапилось

Інцидент стався в одній з одеських маршруток, де чиновниця почала конфлікт з водієм, не соромлячись використовувати нецензурну лексику та ображати чоловіка. Наталія Смертенюк намагалася вчинити бійку нібито через те, що він не відкривав їй двері.

Реакція ОВА

В ОВА уже відреагували на інцидент. Там повідомили, що згодом розпочнуть службову перевірку. Подальші дії залежать від її результатів.

''Така поведінка є негідною для державного службовця. Відповідно до законодавства, для притягнення до відповідальності має бути проведена службова перевірка, яка розпочнеться у понеділок. За її результатами буде вирішено питання подальшого перебування на посаді", — прокоментував виконуючий обов'язки директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Віталій Власенко.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер висловив обурення з приводу спроб повернення до обговорення перейменувань вулиць та знесення пам'ятників

Також Національна служба здоров'я України проводить моніторинг Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру.