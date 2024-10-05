Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Чиновница из Одесской ОВА ругалась в маршрутке — начата служебная проверка arrow

Чиновница из Одесской ОВА ругалась в маршрутке — начата служебная проверка

5 октября 2024 13:35
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе чиновница ругалась в маршрутке: начата служебная проверка
Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе государственная служащая оказалась в центре скандала после инцидента в маршрутке, где она оскорбляла водителя и бранилась в присутствии пассажиров. Событие вызвало общественный резонанс, и уже в понедельник начнется служебная проверка, которая определит его дальнейшую судьбу в должности.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Одесской ОВА.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержащая нецензурную лексику!

Что случилось

Инцидент произошел в одной из одесских маршруток, где чиновница начала конфликт с водителем, не стесняясь использовать нецензурную лексику и оскорблять мужчину. Наталья Смертенюк пыталась устроить драку якобы из-за того, что он не открывал ей дверь.

Реакция ОВА

В ОВА уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что впоследствии приступят к служебной проверке. Последующие действия зависят от ее результатов.

Такое поведение недостойно для государственного служащего. В соответствии с законодательством для привлечения к ответственности должна быть проведена служебная проверка, которая начнется в понедельник. По ее результатам будет решен вопрос дальнейшего пребывания в должности", — прокомментировал исполняющий обязанности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Виталий Власенко.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил возмущение по поводу попыток возвращения к обсуждению переименований улиц и сносу памятников.

Также Национальная служба здоровья Украины проводит мониторинг Одесского регионального клинического противоопухолевого центра.

Одесса чиновники Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:10 Одесситу грозит до 10 лет заключения за продажу наркотиков — фото

14:06 Киевлянка судилась с Киевтеплоэнерго за переплату за отопление — что решил суд

14:03 Стало известно, какая территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами

13:59 Украина под действием циклона — Диденко спрогнозировала погоду на завтра

13:54 Цены на картофель растут — когда выгодно делать закупки на зиму

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:35 Чиновница из Одесской ОВА ругалась в маршрутке — начата служебная проверка

13:34 ВСУ ударили Storm Shadow по командным пунктам российских войск

13:31 Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области, — ГВА

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

13:18 Третья штурмовая бригада показала ночную охоту FPV-дронами на оккупантов

14:10 Одесситу грозит до 10 лет заключения за продажу наркотиков — фото

14:06 Киевлянка судилась с Киевтеплоэнерго за переплату за отопление — что решил суд

14:03 Стало известно, какая территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами

13:59 Украина под действием циклона — Диденко спрогнозировала погоду на завтра

13:54 Цены на картофель растут — когда выгодно делать закупки на зиму

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:35 Чиновница из Одесской ОВА ругалась в маршрутке — начата служебная проверка

13:34 ВСУ ударили Storm Shadow по командным пунктам российских войск

13:31 Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области, — ГВА

13:18 Третья штурмовая бригада показала ночную охоту FPV-дронами на оккупантов

13:04 Дело ЖК Sea View в Одессе передали в Хозяйственный суд — причины

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке