В Одессе чиновница ругалась в маршрутке: начата служебная проверка

Заместитель директора департамента агрополитики Наталья Смертенюк. Фото: Новини.LIVE

В Одессе государственная служащая оказалась в центре скандала после инцидента в маршрутке, где она оскорбляла водителя и бранилась в присутствии пассажиров. Событие вызвало общественный резонанс, и уже в понедельник начнется служебная проверка, которая определит его дальнейшую судьбу в должности.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Одесской ОВА.

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Что случилось

Инцидент произошел в одной из одесских маршруток, где чиновница начала конфликт с водителем, не стесняясь использовать нецензурную лексику и оскорблять мужчину. Наталья Смертенюк пыталась устроить драку якобы из-за того, что он не открывал ей дверь.

Реакция ОВА

В ОВА уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что впоследствии приступят к служебной проверке. Последующие действия зависят от ее результатов.

Такое поведение недостойно для государственного служащего. В соответствии с законодательством для привлечения к ответственности должна быть проведена служебная проверка, которая начнется в понедельник. По ее результатам будет решен вопрос дальнейшего пребывания в должности", — прокомментировал исполняющий обязанности директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Виталий Власенко.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил возмущение по поводу попыток возвращения к обсуждению переименований улиц и сносу памятников.

Также Национальная служба здоровья Украины проводит мониторинг Одесского регионального клинического противоопухолевого центра.