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Головна Одеса Чого очікують від нової прем'єрки України — хвилювання одеситів

Чого очікують від нової прем'єрки України — хвилювання одеситів

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:44
Нова премʼєрка України - що очікують одесити від Юлії Свириденко
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: KSE

Вперше за 15 років уряд України очолила жінка — Юлія Свириденко. Колишня перша віцепрем’єрка та міністерка економіки змінила Дениса Шмигаля на посаді голови Кабміну. Її призначення викликало жвавий суспільний інтерес, хоча й не стало несподіванкою для політично обізнаних громадян. Попри серйозний політичний і економічний бекграунд Свириденко, частина українців сприймає кадрову зміну з настороженістю. Інші ж бачать у новій прем’єрці шанс на оновлення, новий стиль управління й символічний прорив для української жінки у великій політиці.

Журналісти Новини.LIVE запитали людей: що вони хотіли б, аби змінилося в країні після призначення нової прем'єрки?

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Очікування від нової влади

У відповідях багатьох людей відчувається стриманий оптимізм. З одного боку, є надія, що нове керівництво уряду зможе дати поштовх країні в напрямку розвитку, а з іншого — чимало скепсису, який накопичився за роки обіцянок, що не виконувались. Люди втомились чекати чудес і дедалі частіше говорять про потребу в системній роботі та чесності. Водночас навіть у критичних голосах звучить головне: кожен українець хоче, щоб "було добре". 

"Ну, ви знаєте, треба подивитися з часом. Хейтерів вистачить, я теж готовий зараз захейтити й сказати, що все погано. До цього часу також було погано. А ми хочемо добре, треба час", — розмірковує Олександр.

Олександр про Юлію Свириденко
Одесит Олександр про Юлію Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох опитаних першочергове побажання — це завершення війни. Люди говорять про мир не лише як про кінець обстрілів, а як про повернення до нормального життя, де можна знову будувати, планувати, мріяти. Очікування від прем’єрки не зводяться лише до економіки: для когось її роль — символічна, для когось — суто практична. Важливо, щоб саме з новим очільником уряду люди асоціювали потенціал змін.

"Ну, перше, хотілося б, щоб війна закінчилася. А там, я думаю, вже зорієнтуються і почнуть покращувати нашу країну. І, дай Бог, все відбудеться і все буде добре", — каже Аліна.

Аліна про мрії на майбутнє
Місцева жителька Аліна про очікування від прем'єрки. Фото: Новини.LIVE

Мрії про майбутнє

Дехто з опитаних мислить ширше і говорить не лише про завершення війни, а й про стратегічне майбутнє. Йдеться про те, якою має стати Україна після перемоги. Тут звучать слова про культуру, інновації, внутрішній мир — і це не просто фантазії, а глибока потреба бачити країну живою, вільною і сучасною. Такі очікування — особливо цінні, бо свідчать: навіть у складні часи громадяни готові мислити позитивними сценаріями.

"Я хочу, щоб Україна відновилася і стала такою, якою вона ще ніколи не була. Вона буде культурною, інноваційною і дійсно мирною. І бажаю, щоб Свириденко змогла так керувати країною, щоб це відбулось", — поділився Володимир.

Володимир про майбутнє України
Одесит Володимир про майбутнє України. Фото: Новини.LIVE

Корупція в Україні

Інша частина респондентів говорить про базові речі, які турбують щодня: корупція, відсутність довіри до влади, нерівне ставлення в регіонах. У цих словах — не лише критика, а й запит на справедливість. Люди хочуть від влади не популізму, а відчутного покращення ставлення до людини — зокрема в регіонах, які найбільше постраждали від війни. 

"Ну, корупцію, щоб побороли, щоб якомога менше було. Вірніше, зовсім щоб її не було. Ну, ми самі із Запоріжжя, і тому ми б хотіли, щоб все ж таки там ставлення до людей покращилось. Ну, від Свириденко це не залежить ніяк", — зізнається Світлана.

Світлана про корупцію
Туристка Світлана про корупцію. Фото: Новини.LIVE

Дехто обирає не говорити про політику взагалі. Для них усе зводиться до простих людських цінностей — життя, здоров’я, безпека. В їхніх словах — втома, але й надія. Це теж позиція: у світі, де все непевне, хочеться хоча б стабільності у власному домі. 

"У нас все добре. Ну, звісно в першу чергу хочеться, закінчення війни та щоб всі були живі, здорові", — говорить Антон.

Антон про закінчення війни
Одесит Антон про закінчення війни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Поява жінки на чолі уряду — подія, яка заслуговує на увагу. Але серед українців наразі не спостерігається масового захоплення чи ейфорії. Люди стримані, зосереджені на реаліях і власному досвіді. Вони не чекають дива, але дуже хочуть побачити результат. І головне, щоб влада — незалежно від статі чи партійності — пам’ятала: кожен її крок відчутний там, на вулиці, у звичайних розмовах, де звучить найпростіше: "Хочемо добре".

Раніше ми писали, що Юлія Свириденко провела перше засідання нового уряду, як воно пройшло. А також про те, хто увійшов до нового Кабміну. 

Одеса Україна політики Новини Одеси уряд
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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