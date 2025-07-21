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Главная Одесса Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:44
Новый премьер Украины - что ожидают одесситы от Юлии Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: KSE

Впервые за 15 лет правительство Украины возглавила женщина — Юлия Свириденко. Бывшая первая вице-премьер и министр экономики сменила Дениса Шмыгаля на посту главы Кабмина. Ее назначение вызвало живой общественный интерес, хотя и не стало неожиданностью для политически осведомленных граждан. Несмотря на серьезный политический и экономический бэкграунд Свириденко, часть украинцев воспринимает кадровую смену с настороженностью. Другие же видят в новом премьере шанс на обновление, новый стиль управления и символический прорыв для украинской женщины в большой политике.

Журналисты Новини.LIVE спросили людей: что они хотели бы, чтобы изменилось в стране после назначения нового премьера?

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Ожидания от новой власти

В ответах многих людей чувствуется сдержанный оптимизм. С одной стороны, есть надежда, что новое руководство правительства сможет дать толчок стране в направлении развития, а с другой — немало скепсиса, который накопился за годы обещаний, которые не выполнялись. Люди устали ждать чудес и все чаще говорят о необходимости системной работы и честности. В то же время даже в критических голосах звучит главное: каждый украинец хочет, чтобы "было хорошо".

"Ну, вы знаете, надо посмотреть со временем. Хейтеров хватает, я тоже готов сейчас захейтить и сказать, что все плохо. До этого времени также было плохо. А мы, хотим хорошо, надо время", — рассуждает Александр.

Олександр про Юлію Свириденко
Одессит Александр о Юлии Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Для многих опрошенных первоочередное пожелание — это завершение войны. Люди говорят о мире не только как о конце обстрелов, а как о возвращении к нормальной жизни, где можно снова строить, планировать, мечтать. Ожидания от премьера не сводятся только к экономике: для кого-то ее роль — символическая, для кого-то — сугубо практическая. Важно, чтобы именно с новым главой правительства люди ассоциировали потенциал изменений.

"Ну, первое, хотелось бы, чтобы война закончилась. А там, я думаю, уже сориентируются и начнут улучшать нашу страну. И, дай Бог, все произойдет и все будет хорошо", — говорит Алина.

Аліна про мрії на майбутнє
Местная жительница Алина об ожиданиях от премьера. Фото: Новини.LIVE

Мечты о будущем

Некоторые из опрошенных мыслят шире — и говорит не только о завершении войны, но и о стратегическом будущем. Речь идет о том, какой должна стать Украина после победы. Здесь звучат слова о культуре, инновациях, внутреннем мире — и это не просто фантазии, а глубокая потребность видеть страну живой, свободной и современной. Такие ожидания — особенно ценны, потому что свидетельствуют: даже в сложные времена граждане готовы мыслить позитивными сценариями.

"Я хочу, чтобы Украина восстановилась и стала такой, какой она еще никогда не была. Она будет культурной, инновационной и действительно мирной. И желаю, чтобы Свириденко смогла так управлять страной, чтобы это произошло", — поделился Владимир.

Володимир про майбутнє України
Одессит Владимир о будущем Украины. Фото: Новини.LIVE

Коррупция в Украине

Другая часть респондентов говорит о базовых вещах, которые беспокоят ежедневно: коррупция, отсутствие доверия к власти, неравное отношение в регионах. В этих словах — не только критика, но и запрос на справедливость. Люди хотят от власти не популизма, а ощутимого улучшения отношения к человеку, в частности, в регионах, которые больше всего пострадали от войны.

"Ну, коррупцию, чтобы побороли, чтобы как можно меньше было. Вернее, совсем чтобы ее не было. Мы сами из Запорожья, и поэтому хотели, чтобы все же там отношение к людям улучшилось. Ну, от Свириденко это не зависит никак", — признается Светлана.

Світлана про корупцію
Туристка Светлана о коррупции. Фото: Новини.LIVE

Некоторые выбирают не говорить о политике вообще. Для них все сводится к простым человеческим ценностям — жизнь, здоровье, безопасность. В их словах — усталость, но и надежда. Это тоже позиция: в мире, где все неопределенно, хочется хотя бы стабильности в собственном доме.

"У нас все хорошо. Ну, конечно, в первую очередь хочется окончания войны и чтобы все были живы, здоровы", — говорит Антон.

Антон про закінчення війни
Одессит Антон об окончании войны в Украине. Фото: Новини.LIVE

Появление женщины во главе правительства — событие, которое заслуживает внимания. Но среди украинцев пока не наблюдается массового восторга или эйфории. Люди сдержанны, сосредоточены на реалиях и собственном опыте. Они не ждут чуда, но очень хотят увидеть результат. И главное, чтобы власть — независимо от пола или партийности — помнила: каждый ее шаг ощутим там, на улице, в обычных разговорах, где звучит самое простое: "Хотим хорошо".

Ранее мы писали, что Юлия Свириденко провела первое заседание нового правительства, как оно прошло. А также о том, кто вошел в новый кабмин.

Одесса Украина политики Новости Одессы правительство
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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