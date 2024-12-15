Житель Токмака отримав 5 років за публікацію даних ТЦК в Одесі

Поліцейські затримали порушника. Фото ілюстративне: Нацполіція

Уродженця міста Токмак Запорізької області засудили до п’яти років позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Чоловік через месенджер Telegram публікував інформацію про мобілізаційні заходи та блокпости в Одесі.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Жителя Запорізької області, який проживає в Одесі, засудили до п’яти років позбавлення волі за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Встановлено, що чоловік, використовуючи мобільний телефон, збирав і публікував у Telegram-каналах інформацію про місця розташування мобільних блокпостів, заходи з оповіщення військовозобов’язаних та діяльність територіальних центрів комплектування.

Чоловік пояснив у суді, що фіксував ці дані по дорозі на роботу і надсилав у групи Telegram, не усвідомлюючи кримінальної відповідальності. Після затримання він визнав свою провину, щиро розкаявся та перерахував кошти на користь Збройних сил України.

Яке покарання за поширення інформації про блокпости

Суд, врахувавши обставини справи, визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану. Покарання призначено у вигляді позбавлення волі на п’ять років.

Нагадаємо, мешканка Чугуєва придбала наркотичні речовини та зберігала їх вдома. Також в Одесі судили військового, який ховав наркотики у паспорті.