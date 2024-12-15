Житель Токмака получил 5 лет за публикацию данных ТЦК в Одессе

Полицейские задержали нарушителя. Фото иллюстративное: Нацполиция

Уроженец города Токмак Запорожской области приговорен к пяти годам лишения свободы за препятствование законной деятельности ВСУ. Мужчина через мессенджер Telegram публиковал информацию о мобилизационных мероприятиях и блокпостах в Одессе.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Жителя Запорожской области, проживающего в Одессе, приговорили к пяти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что мужчина, используя мобильный телефон, собирал и публиковал в Telegram-каналах информацию о местоположениях мобильных блокпостов, мерах по оповещению военнообязанных и деятельности территориальных центров комплектования.

Мужчина объяснил в суде, что фиксировал эти данные по дороге на работу и отправлял в группы Telegram, не осознавая уголовную ответственность. После задержания он признал свою вину, искренне раскаялся и перечислил средства в пользу Вооруженных сил Украины.

Какое наказание за распространение информации о блокпостах

Суд, учитывая обстоятельства дела, признал его виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в условиях военного положения. Наказание назначено в виде лишения свободы на пять лет.

Напомним, жительница Чугуева приобрела наркотические вещества и хранила их дома. Также в Одессе судили военного, который прятал наркотики в паспорте.