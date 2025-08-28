На Одещині дозволили виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років - що відбувається

Перевірка документів. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Починаючи від сьогодні на Одещині скасовано заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон. Однак для того, щоб потрапити до іншої країни, їм необхідно мати із собою не тільки паспорт, але й військово-обліковий документ.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Виїзд за кордон

Уряд вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України на КПП Одещини та Вінниччини. А саме розпочався пропуск чоловіків віком від 18 до 22 років включно.

Водночас відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування. Для них виїзд за кордон може здійснюватись як і раніше, тільки через службове відрядження.

Повідомлення прикордонників. Фото: скриншот посту Південного регіонального управління Держприкордонслужби України

Що необхідно мати для виїзду

Для перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років необхідно мати із собою такі документи:

паспорт, який дає право на перетин кордону,

військово-обліковий документ, який необхідно пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України.

Прикордонники рекомендують перед поїздкою здійснити уточнення своїх військово-облікових даних у ТЦК та СП за місцем реєстрації. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перетинання державного кордону.

