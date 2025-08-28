В Одесской области разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет - что происходит

Украинцы до 22 лет уже могут пересечь границу на Одесчине
Начиная с сегодняшнего дня в Одесской области отменен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу. Однако для того, чтобы попасть в другую страну, им необходимо иметь с собой не только паспорт, но и военно-учетный документ.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Выезд за границу
Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины на КПП Одесской и Винницкой областей. А именно — начался пропуск мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
В то же время соответствующая норма не будет распространяться на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти и местного самоуправления. Для них выезд за границу может осуществляться как и раньше, только в связи со служебной командировкой.
Что необходимо иметь для выезда
Для пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь с собой следующие документы:
- паспорт, который дает право на пересечение границы,
- военно-учетный документ, который необходимо предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Пограничники рекомендуют перед поездкой осуществить уточнение своих военно-учетных данных в ТЦК и СП по месту регистрации. Это поможет избежать недоразумений при пересечении государственной границы.
