В Одесской области разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет - что происходит

Проверка документов. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Начиная с сегодняшнего дня в Одесской области отменен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу. Однако для того, чтобы попасть в другую страну, им необходимо иметь с собой не только паспорт, но и военно-учетный документ.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама

Читайте также:

Выезд за границу

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины на КПП Одесской и Винницкой областей. А именно — начался пропуск мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

В то же время соответствующая норма не будет распространяться на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти и местного самоуправления. Для них выезд за границу может осуществляться как и раньше, только в связи со служебной командировкой.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот поста Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Что необходимо иметь для выезда

Для пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь с собой следующие документы:

паспорт, который дает право на пересечение границы,

военно-учетный документ, который необходимо предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Пограничники рекомендуют перед поездкой осуществить уточнение своих военно-учетных данных в ТЦК и СП по месту регистрации. Это поможет избежать недоразумений при пересечении государственной границы.

Напомним, недавно мы писали об укреплении границы с непризнанной ПМР. А также о том, в какие страны чаще пытаются сбежать украинцы.