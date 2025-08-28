Видео
Главная Одесса Украинцы до 22 лет уже могут пересечь границу на Одесчине

Украинцы до 22 лет уже могут пересечь границу на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 15:25
В Одесской области разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет - что происходит
Проверка документов. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Начиная с сегодняшнего дня в Одесской области отменен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу. Однако для того, чтобы попасть в другую страну, им необходимо иметь с собой не только паспорт, но и военно-учетный документ.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Выезд за границу

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины на КПП Одесской и Винницкой областей. А именно — начался пропуск мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

В то же время соответствующая норма не будет распространяться на лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти и местного самоуправления. Для них выезд за границу может осуществляться как и раньше, только в связи со служебной командировкой.

None - фото 1
Сообщение пограничников. Фото: скриншот поста Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Что необходимо иметь для выезда

Для пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет необходимо иметь с собой следующие документы:

  • паспорт, который дает право на пересечение границы,
  • военно-учетный документ, который необходимо предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Пограничники рекомендуют перед поездкой осуществить уточнение своих военно-учетных данных в ТЦК и СП по месту регистрации. Это поможет избежать недоразумений при пересечении государственной границы.

Напомним, недавно мы писали об укреплении границы с непризнанной ПМР. А также о том, в какие страны чаще пытаются сбежать украинцы.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы мобилизация
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
