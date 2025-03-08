8 березня в Одесі — як святкують і кому дарують квіти

Хлопець з букетами тюльпанів. Фото: Новини.LIVE

Свято весни, 8 березня, в Одесі завжди відзначається особливою атмосферою: квіткові ринки заповнені людьми, а чоловіки поспішають привітати найдорожчих жінок у своєму житті. Хтось святкує цей день традиційно, а для когось він не має особливого значення.

Як одесити відзначають це свято, кого вітають і що планують, Новини.LIVE дізналися на Привозі — головному квітковому центрі міста.

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Святкова метушня на Привозі

З самого ранку чоловіки вирушають на ринки, щоб обрати найкращі букети для мам, бабусь, дружин і коханих. Максим, який приїхав з Київщини, розповідає:

"Я приїхав з самого ранку, щоб купити квіти для мами, бабусі та сестрички. Це тільки початок, бо ще треба щось купити для молодшого братика. Він просив взяти подарунок для мами — каже, що сестричка випадково використала його гроші. А ввечері в мене заплановано майстер-клас із дівчиною — будемо створювати стильні декоративні стенди. Бачив у TikTok, виглядає круто!" — каже Максим.

Максим приїхав з Києва, щоб привітати рідних. Фото: Новини.LIVE

Олег та Данило сьогодні теж обирають квіти. Хлопець розповів, що хоче привітати особливу жінку — дружину їхнього керівника.

"Ми називаємо його "батя", а вона для нас — як мама. Вона його підтримка, його опора. Тому ми вирішили її привітати. Звісно, не забув про маму і знайомих дівчат. Бажаю всім жінкам щастя, здоров'я, любові та миру!" — сказав Данило.

Олег та Данило. Фото: Новини.LIVE

Подарунки для найдорожчих

Володимир та Іван обирають квіти з практичних міркувань. Для Володимира головне — зручність розташування, бо поруч знаходиться обмін валют, а для Івана — компанія друга.

"Я приїхав на Привоз, бо тут був обмін валют і водночас можна купити гарні квіти. Вітатиму тільки дівчину", — сказав Володимир.

"Я взагалі приїхав просто за компанію, але раз уже тут — теж взяв квіти для дівчини. Як святкуватимемо? Посидимо парами, вип'ємо — а далі подивимося", — додав Іван.

Іван та Володимир. Фото: Новини.LIVE

Ірина, яка несла оберемок квітів, поділилася, що сьогоднішній день для неї — привід зібратися з родиною.

"Мене вже привітав чоловік, дочка і внучки. Зараз поїдемо вітати дітей, а потім будемо святкувати вдома. Як завжди: за столом, з тортом і чаєм", — розповіла вона.

Ірина вже отримала подарунки. Фото: Новини.LIVE

Серед покупців траплялися й ті, хто сприймає 8 березня не лише як свято для близьких, а й як нагоду висловити коханій особливі почуття. Сашко, який обирав квіти для дівчини, поділився своїм настроєм.

"Сьогодні важливий день для наших жінок. Я хочу, щоб усі дівчата були щасливі, щоб їх носили на руках. Особливо моя дівчина, з якою ми трішки посварились, але сьогодні помиримося!" — усміхається хлопець.

Олександр обирає квіти для дівчини. Фото: Новини.LIVE

Військовий привіт з фронту

Пані Люба прийшла на ринок не тільки заради себе. Вона купує квіти на прохання брата, який зараз на фронті.

"Мій брат зараз на фронті, тож він попросив мене купити троянди для його дівчини. А я заодно придбала собі. Ціни хотілося б нижчі, але свято є свято", — розповіла жінка.

Любов, придбала квіти для дівчини брата, який на фронті. Фото: Новини.LIVE

Як змінилися ціни

Не всі в цей день лише отримують квіти – деякі містяни самі займаються їхнім продажем. Продавчиня Юлія розповіла, що найбільший попит – на тюльпани.

"З самого ранку купують багато, особливо тюльпани. Ціни стабільні: тюльпан — 50 грн, троянда — від 80 до 150 грн за штуку, букети стартують від 800 грн. Найпопулярніші — весняні композиції з ірисами і тюльпанами", — каже жінка.

Продавчиня Юлія. Фото: Новини.LIVE

8 березня в Одесі — це не лише квіти, а й приводи для теплих зустрічей, приємних сюрпризів і щирих побажань. Попри непрості часи, місто не втрачає традицій вітати жінок і дарувати їм моменти радості.

Квіти на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, скільки коштують квіти на одеському "Привозі" та які букети чоловіки купують найбільше, дізнавалися журналісти Новини.LIVE. Також ми приготували добірку найкращих листівок та привітань з 8 березня для мам, бабусь, сестер, подруг, колег та знайомих.