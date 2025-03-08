8 марта в Одессе - как празднуют и кому дарят цветы

Парень с букетами тюльпанов. Фото: Новини.LIVE

Праздник весны, 8 марта, в Одессе всегда отмечается особой атмосферой: цветочные рынки заполнены людьми, а мужчины спешат поздравить самых дорогих женщин в своей жизни. Кто-то празднует этот день традиционно, а для кого-то он не имеет особого значения.

Как одесситы отмечают этот праздник, кого поздравляют и что планируют, Новини.LIVE узнали на Привозе — главном цветочном центре города.

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Праздничная суета на Привозе

С самого утра мужчины отправляются на рынки, чтобы выбрать лучшие букеты для мам, бабушек, жен и любимых. Максим, который приехал из Киевской области, рассказывает:

"Я приехал с самого утра, чтобы купить цветы для мамы, бабушки и сестренки. Это только начало, потому что еще надо что-то купить для младшего братика. Он просил взять подарок для мамы - говорит, что сестренка случайно использовала его деньги. А вечером у меня запланирован мастер-класс с девушкой - будем создавать стильные декоративные стенды. Видел в TikTok, выглядит круто!" — говорит Максим.

Максим приехал из Киева, чтобы поздравить родных. Фото: Новини.LIVE

Олег и Даниил сегодня тоже выбирают цветы. Парень рассказал, что хочет поздравить особую женщину — жену их руководителя.

"Мы называем его "батя", а она для нас — как мама. Она его поддержка, его опора. Поэтому мы решили ее поздравить. Конечно, не забыл о маме и знакомых девушках. Желаю всем женщинам счастья, здоровья, любви и мира!" — сказал Даниил.

Олег и Даниил. Фото: Новини.LIVE

Подарки для самых дорогих

Владимир и Иван выбирают цветы из практических соображений. Для Владимира главное — удобство расположения, потому что рядом находится обмен валют, а для Ивана — компания друга.

"Я приехал на Привоз, потому что здесь был обмен валют и одновременно можно купить красивые цветы. Буду приветствовать только девушку", — сказал Владимир.

"Я вообще приехал просто за компанию, но раз уж здесь — тоже взял цветы для девушки. Как будем праздновать? Посидим парами, выпьем — а дальше посмотрим", — добавил Иван.

Иван и Владимир. Фото: Новини.LIVE

Ирина, которая несла охапку цветов, поделилась, что сегодняшний день для нее — повод собраться с семьей.

"Меня уже поздравил муж, дочь и внучки. Сейчас поедем поздравлять детей, а потом будем праздновать дома. Как всегда: за столом, с тортом и чаем", — рассказала она.

Ирина уже получила подарки. Фото: Новини.LIVE

Среди покупателей попадались и те, кто воспринимает 8 марта не только как праздник для близких, но и как возможность выразить любимой особые чувства. Артем, который выбирал цветы для девушки, поделился своим настроением.

"Сегодня важный день для наших женщин. Я хочу, чтобы все девушки были счастливы, чтобы их носили на руках. Особенно моя девушка, с которой мы немного поссорились, но сегодня помиримся!" — улыбается парень.

Артем выбирает цветы для девушки. Фото: Новини.LIVE

Военный привет с фронта

Люба пришла на рынок не только ради себя. Она покупает цветы по просьбе брата, который сейчас на фронте.

"Мой брат сейчас на фронте, поэтому он попросил меня купить розы для его девушки. А я заодно приобрела себе. Цены хотелось бы ниже, но праздник есть праздник", — рассказала женщина.

Любовь, приобрела цветы для девушки брата, который на фронте. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены

Не все в этот день только получают цветы - некоторые горожане сами занимаются их продажей. Продавщица Юлия рассказала, что наибольший спрос — на тюльпаны.

"С самого утра покупают много, особенно тюльпаны. Цены стабильные: тюльпан — 50 грн, роза — от 80 до 150 грн за штуку, букеты стартуют от 800 грн. Самые популярные — весенние композиции с ирисами и тюльпанами", — говорит женщина.

Продавщица Юлия. Фото: Новини.LIVE

8 марта в Одессе — это не только цветы, но и поводы для теплых встреч, приятных сюрпризов и искренних пожеланий. Несмотря на непростые времена, город не теряет традиций поздравлять женщин и дарить им моменты радости.

Цветы на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сколько стоят цветы на одесском "Привозе" и какие букеты мужчины покупают больше всего, узнавали журналисты Новини.LIVE. Также мы приготовили подборку лучших открыток и поздравлений с 8 марта для мам, бабушек, сестер, подруг, коллег и знакомых.