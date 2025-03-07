Ціни на квіти на одеському "Привозі"

Продавці квітів на одеському ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Традиційно перед 8 березня ринок "Привоз" перетворюється на справжнє квіткове царство. Тут, серед яскравих барв тюльпанів, троянд і мімози, одесити шукають ідеальний букет, щоб привітати найрідніших жінок. Хтось уважно придивляється до кольорів і відтінків, хтось торгується, намагаючись вирвати вигідну ціну, а продавці невпинно складають нові композиції та переконують, що їхні квіти — найсвіжіші.

Скільки коштують квіти на одеському "Привозі" та які букети чоловіки купують найбільше, дізнавалися журналісти Новини.LIVE

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На одеському "Привозі" вже все готове до завтрашнього дня. Продавці в передчутті великої роботи. Ціни, звісно, зросли й будуть зростати, кажуть продавці, але це не зупиняє покупців: кожен хоче знайти особливий букет, який подарує весняний настрій.

"Ну дивіться, тюльпани сьогодні в тренді — на них найбільший попит, наші жінки їх дуже люблять. На них ціни різні. Наш український тюльпан коштує 60 гривень, а от голландський дешевше, а саме 50 гривень. Я була в Нідерландах і бачила їхні теплиці, там стоять вітряки й у них електроенергія своя, воду вони теж беруть з річки, а у нас які ціни на воду та електроенергію, ви бачили? Тому голландські тюльпани хоч і привізні, проте вони дешевші. А от троянди в мене 100-150 гривень, все залежить від довжини та самого бутону", — каже Ірина.



Квіти у вітринах павільйонів. Фото: Новини.LIVE

Метушня на "Привозі" у ці дні особлива, а продавці працюють без зупину. Ірина жартує, що для неї та її рідних свято весни буде трохи пізніше, а 7 та 8 усією родиною невпинно працюють, адже головна задача — зробити безмежну кількість букетів та продати всі квіти.

"У нас тут сімейний бізнес, всі працюють, і дочки, і внучки — всі. В Миколаєві дочка моя квіти продає, до речі, там вони на 20-30 гривень дорожчі. Продамо квіти, а вже потім можна буде відпочити. Ніякого святкування, ніякого шампанського — бо наші клієнти квітів не побачать", — жартує Ірина.

Продавчиня Ірина жартує про роботу. Фото: Новини.LIVE

Квіти у вітринах павільйонів. Фото: Новини.LIVE

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Асортимент квітів

Що стосується цін, то у деяких продавців вони зросли, хоча некритично — через сезонний попит і подорожчання закупівель. Наприклад, тюльпани в деяких точках можна знайти за ціною від 40 до 50 гривень за штуку, залежно від сорту. Троянди також залишаються популярними, але їхня ціна значно варіюється, в деяких павільйонах можна придбати від 100 до 130 гривень за квітку, а от цінники на букети від 600 грн до 5 000 гривень.

"Вибір у нас величезний, квітів повно! Якщо взяти ті ж тюльпани, то різниця в сортах. У нас, як і у всіх, є Голландія — дуже гарні та великі квіти. А ще є наші домашні — вони не такі великі, але стоять дуже довго. Все залежить від покупців, кожен обирає собі по кишені, в цілому в період весняних свят ми продаємо понад 5 тисяч тюльпанів", — зазначила Олена.

Продавчиня Олена розповідає про асортимент і вартість квітів. Фото: Новини.LIVE

Квіти на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Вартість квітів на "Привозі"

Тюльпан — 40-60 грн

Хризантема — 120 грн

Альстромерія гілка — 60-80 грн

Кущова троянда — 150 грн

Ірис квітка — 40 грн

Гіпсофіли гілка — 120 грн

Гортензія велика гілка — 400 грн

Лілія квітка — 300 грн

Орхідея на гілочці — 100 грн

Еустома — 130 грн

Квіти на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Передсвяткова метушня

Володимир — один з тих, хто до купівлі квітів ставиться відповідально, з самого ранку обійшов ледь не весь "Привоз", щоб найти ідеальний букет. Говорить, щоб вибрати найсвіжіші та найкрасивіші, потрібно подивитися весь товар.

"Купив букети для своєї дівчини, заплатив 1 700 гривень. Що стосується цін, то кому як, мені нормально, а кожен вже дивиться по своїх фінансових можливостях. Для того, щоб свою половинку порадувати, необов’язково чекати свята, якщо є можливість — завжди купую квіти", — зізнається Володимир.

Одесит Володимир розповідає про квіти, які купив для дівчини. Фото: Новини.LIVE

Одесит Степан також вирішив купити заздалегідь, щоб завтра не товпитися і нікуди не поспішати. Прямо зранку всім коханим вручити по букетику та підняти настрій — що може бути краще.

"Буду вітати двох донечок, дружину привітаю, невістку також, ой всіх! Подарунків ніяких більше не дарую, квітів наберу, що ще треба? Ціни, звісно, кусаються, але для жінок нічого не шкода, тим паче що раз на рік можна і витратитись", — наголошує Степан.

Одесит Степан розповідає, кого буде вітати. Фото: Новини.LIVE

Квіти на прилавках. Фото: Новини.LIVE

І хоча 8 березня — це не тільки про квіти, саме вони залишаються головним символом свята. Адже немає нічого приємнішого, ніж вручити рідній людині букет, побачити її щасливу посмішку та разом відчути, що весна — це пора тепла, краси та нових почуттів.

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