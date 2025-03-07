Цены на цветы на одесском "Привозе"

Продавцы цветов на одесском рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Традиционно перед 8 марта рынок "Привоз" превращается в настоящее цветочное царство. Здесь, среди ярких красок тюльпанов, роз и мимозы, одесситы ищут идеальный букет, чтобы поздравить самых родных женщин. Кто-то внимательно присматривается к цветам и оттенкам, кто-то торгуется, пытаясь вырвать выгодную цену, а продавцы неустанно составляют новые композиции и убеждают, что их цветы — самые свежие.

Сколько стоят цветы на одесском "Привозе" и какие букеты мужчины покупают больше всего, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Цветочный ажиотаж

На одесском "Привозе" уже все готово к завтрашнему дню. Продавцы в предвкушении большой работы. Цены, конечно, выросли и будут расти, говорят продавцы, но это не останавливает покупателей: каждый хочет найти особенный букет, который подарит весеннее настроение.

"Ну смотрите, тюльпаны сегодня в тренде — на них самый большой спрос, наши женщины их очень любят. На них цены разные. Наш украинский тюльпан стоит 60 гривен, а вот голландский дешевле, а именно 50 гривен. Я была в Нидерландах и видела их теплицы, там стоят ветряки и у них электроэнергия своя, воду они тоже берут из реки, а у нас какие цены на воду и электроэнергию, вы видели? Поэтому голландские тюльпаны хоть и привозные, но они дешевле. А вот розы у меня 100-150 гривен, все зависит от длины и самого бутона", — говорит Ирина.



Цветы в витринах павильонов. Фото: Новини.LIVE

Суета на "Привозе" в эти дни особенная, а продавцы работают без остановки. Ирина шутит, что для нее и ее родных праздник весны будет чуть позже, а 7 и 8 всей семьей неустанно работают, ведь главная задача — сделать большое количество букетов и продать все цветы.

"У нас здесь семейный бизнес, все работают, и дочери, и внучки — все. В Николаеве дочь моя, цветы продает, кстати, там они на 20-30 гривен дороже. Продадим цветы, а уже потом можно и будет отдохнуть. Никакого празднования, никакого шампанского — потому что наши клиенты цветов не увидят", — шутит Ирина.

Продавщица Ирина шутит о работе. Фото: Новини.LIVE

Цветы в витринах павильонов. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент цветов

Что касается цен, то у некоторых продавцов они выросли, хотя не критично — из-за сезонного спроса и подорожания закупок. Например, тюльпаны в некоторых точках можно найти по цене от 40 до 50 гривен за штуку, в зависимости от сорта. Розы также остаются популярными, но их цена значительно варьируется, в некоторых павильонах можно приобрести от 100 до 130 гривен за цветок, а вот ценники на букеты от 600 грн до 5 000 гривен.

"Выбор у нас огромный, цветов полно! Если взять те же тюльпаны, то разница в сортах. У нас, как и у всех, есть Голландия — очень красивые и большие цветы. А еще есть наши домашние — они не такие большие, но стоят очень долго. Все зависит от покупателей, каждый выбирает себе по карману, в целом в период весенних праздников мы продаем более 5 тысяч тюльпанов", — отметила Елена.

Продавщица Елена рассказывает об ассортименте и стоимости цветов. Фото: Новини.LIVE

Цветы на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Стоимость цветов на "Привозе"

Тюльпан — 40-60 грн

Хризантема — 120 грн

Ветка Альстромерии — 60-80 грн

Кустовая роза — 150 грн

Ирис цветок — 40 грн

Ветка Гипсофила — 120 грн

Гортензия большая ветка — 400 грн

Лилия цветок — 300 грн

Орхидея на веточке — 100 грн

Эустома — 130 грн

Цветы на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Предпраздничная суета

Владимир — один из тех, кто к покупке цветов относится ответственно, с самого утра обошел чуть ли не весь "Привоз", чтобы найти идеальный букет. Говорит, чтобы выбрать самые свежие и красивые, нужно посмотреть весь товар.

"Купил букеты для своей девушки, заплатил 1 700 гривен. Что касается цен, то кому как, мне нормально, а каждый уже должен смотреть по своим финансовым возможностям. Для того чтобы свою половинку порадовать, не обязательно ждать праздника, если есть возможность — всегда покупаю цветы", — признается Владимир.

Одессит Владимир рассказывает о цветах, которые купил для девушки. Фото: Новини.LIVE

Одессит Степан также решил купить заранее, чтобы завтра не толпиться и никуда не спешить. Прямо с утра всем любимым вручить по букетику и поднять настроение — что может быть лучше.

"Буду поздравлять двух дочерей, жену поздравлю, невестку тоже, ой, всех! Подарков никаких больше не дарю, цветов наберу, что еще надо? Цены, конечно, кусаются, но для женщин ничего не жалко, тем более что раз в год можно и потратиться", — отмечает Степан.

Одессит Степан рассказывает, кого будет поздравлять. Фото: Новини.LIVE

Цветы на прилавках. Фото: Новини.LIVE

И хотя 8 марта — это не только о цветах, именно они остаются главным символом праздника. Ведь нет ничего приятнее, чем вручить родному человеку букет, увидеть его счастливую улыбку и вместе почувствовать, что весна — это пора тепла, красоты и новых чувств.

Ранее мы писали о цветах по цене золота в одесских супермаркетах и об обзоре продуктов в одесских супермаркетах.