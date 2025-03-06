Одесити помітили дорогий букет тюльпанів напередодні 8 березня

Квіти за ціною золота — в одеських супермаркетах вже 8 березня
Напередодні 8 березня одесити скупляються квітами аби порадувати своїх жінок. Проте деякі містяни шоковані цінами на зрізані рослини в магазинах.
Журналісти Новини.LIVE помітили рекордно високі ціни на букети квітів.
Вартість букету
Так, букет із п'ятьма маленькими тюльпанами у супермаркеті "Сільпо" коштує 249 гривень. При цьому бутони їх — завтовшки не більше за жіночий палець. Як з'ясувалося, це — бюджетний варіант, оскільки вартість найдорожчих квітів сьогодні сягає іноді 6 тисяч гривень за один букет.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як самостійно зростити квіти до 8 березня. А також про цвітіння магнолії в Одесі.
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