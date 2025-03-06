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Цветы по цене золота — в одесских супермаркетах уже 8 марта

6 марта 2025 20:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы заметили дорогой букет тюльпанов накануне 8 марта
Цветы в магазине. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Накануне 8 марта одесситы скупаются цветами чтобы порадовать своих женщин. Однако некоторые горожане шокированы ценами на срезанные растения в магазинах.

Журналисты Новини.LIVE заметили рекордно высокие цены на букеты цветов.

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Стоимость букета

Так, букет с пятью маленькими тюльпанами в супермаркете "Сильпо" стоит 249 гривен. При этом бутоны их — толщиной не больше женского пальца. Как выяснилось, это бюджетный вариант, так как стоимость самых дорогих цветов сегодня достигает иногда 6 тысяч гривен за один букет.

8 березня - фото 1

8 березня - фото 2

Напомним, недавно мы писали о том, как самостоятельно вырастить цветы к 8 марта. А также о цветении магнолии в Одессе.

Одесса цветы Новости Одессы цены 8 марта
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