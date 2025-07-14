КНДР та Росія нарощують співпрацю, - Братчук

Військові КНДР. Фото ілюстративне: KIM WON JIN

Північна Корея могла передати Росії понад 12 мільйонів снарядів для війни в Україні. А за отриману допомогу РФ ділиться із КНДР сучасними військовими технологіями.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Співпраця КНДР та РФ

Співпраця КНДР та Росії набирає оберти: тисячі громадян Північної Кореї працюють на військово-промисловий комплекс РФ. Вони займаються зборкою дронів та виробництвом інших товарів ворожого ВПК. Ймовірно, що військові цієї країни можуть знову з'явитися і на лінії бойового зіткнення.

"Підрозділи північнокорейської армії можуть з'явитися в тому чи іншому вигляді на лінії бойового зіткнення. Йтися може і про фортифікацію, тут у північнокорейців є досить величезний досвід і власне за рухунок них можуть бути підсилені ті дивізії чи полки, які проводять наступальні дії на різних напрямках фронту. Цього виключати не можна",— каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що на заміну допомоги КНДР отримує від Росії новітні технології та все необхідне для того, аби виготовляти більш сучасну зброю. Надалі це може бути застосоване проти Південної Кореї.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що корейці побудують в Одесі сміттєспалюючий завод. А також про те, як житель Південної Кореї вперше готував вареники.