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Главная Одесса Корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод — какие сроки

Корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод — какие сроки

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 14:37
Мусоросжигательный завод в Одессе: старт проекта
В Одессе построят мусоросжигательный завод. Фото иллюстративное: freepik

Украина и Южная Корея подписали соглашение, которое открывает путь к строительству в Одессе современного мусоросжигательного завода. Проект будет финансироваться в рамках международного фонда EDCF (Фонд экономического развития и сотрудничества).

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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По их информации, подписание соглашения состоялось в Риме. Среди 15 приоритетных проектов, которые Украина предложила к финансированию, есть и строительство мусоросжигательного завода в Одессе.

Этот объект должен стать переломным для экологии и энергетики города. Речь идет о современном предприятии, которое будет не только утилизировать отходы, но и производить энергию. Завод должен уменьшить нагрузку на полигоны, сделать город чище и дать толчок к развитию зеленой энергетики.

Проект будет соответствовать международным стандартам

Параллельно был подписан Меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Южной Кореи — POSCO. Переговоры с этой корпорацией начались в Варшаве и продолжились в Киеве. Ожидается, что проект будет реализован по последним технологиям и будет отвечать всем международным стандартам безопасности.

Напомним, в Белгороде-Днестровском обломки и сгоревшее школьное имущество из разбитой школы сбросили возле Аккерманской крепости. Также мы писали, что в Одесской области людей держали в рабстве.

Одесса завод Одесская область строительство Новости Одессы соглашение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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