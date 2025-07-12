Мусоросжигательный завод в Одессе: старт проекта

Корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод — какие сроки
Украина и Южная Корея подписали соглашение, которое открывает путь к строительству в Одессе современного мусоросжигательного завода. Проект будет финансироваться в рамках международного фонда EDCF (Фонд экономического развития и сотрудничества).
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Мусоросжигательный завод в Одессе
По их информации, подписание соглашения состоялось в Риме. Среди 15 приоритетных проектов, которые Украина предложила к финансированию, есть и строительство мусоросжигательного завода в Одессе.
Этот объект должен стать переломным для экологии и энергетики города. Речь идет о современном предприятии, которое будет не только утилизировать отходы, но и производить энергию. Завод должен уменьшить нагрузку на полигоны, сделать город чище и дать толчок к развитию зеленой энергетики.
Проект будет соответствовать международным стандартам
Параллельно был подписан Меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Южной Кореи — POSCO. Переговоры с этой корпорацией начались в Варшаве и продолжились в Киеве. Ожидается, что проект будет реализован по последним технологиям и будет отвечать всем международным стандартам безопасности.
Напомним, в Белгороде-Днестровском обломки и сгоревшее школьное имущество из разбитой школы сбросили возле Аккерманской крепости. Также мы писали, что в Одесской области людей держали в рабстве.
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