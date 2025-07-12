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Головна Одеса Корейці побудують в Одесі сміттєспалювальний завод — які строки

Корейці побудують в Одесі сміттєспалювальний завод — які строки

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 14:37
Сміттєспалювальний завод в Одесі: старт проєкту
В Одесі побудують сміттєспалювальний завод. Фото ілюстративне: freepik

Україна та Південна Корея підписали угоду, яка відкриває шлях до будівництва в Одесі сучасного сміттєспалювального заводу. Проєкт фінансуватиметься в межах міжнародного фонду EDCF (Фонд економічного розвитку та співробітництва).

Про це повідомили в Одеській міській раді

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За їхньою інформацією, підписання угоди відбулося в Римі. Серед 15 пріоритетних проєктів, які Україна запропонувала до фінансування, є й будівництво сміттєспалювального заводу в Одесі.

Цей об'єкт має стати переломним для екології та енергетики міста. Йдеться про сучасне підприємство, яке не лише утилізуватиме відходи, а й вироблятиме енергію. Завод має зменшити навантаження на полігони, зробити місто чистішим і дати поштовх до розвитку зеленої енергетики.

Проєкт відповідатиме міжнародним стандартам

Паралельно було підписано Меморандум про співпрацю з однією з найбільших компаній Південної Кореї — POSCO. Переговори з цією корпорацією почались у Варшаві й продовжились у Києві. Очікується, що проєкт буде реалізований за останніми технологіями та відповідатиме всім міжнародним стандартам безпеки.

Нагадаємо, у Білгороді-Дністровському уламки та згоріле шкільне майно з розбитої школи скинули біля Аккерманської фортеці. Також ми писали, що на Одещині людей тримали в рабстві

Одеса завод Одеська область будівництво Новини Одеси угода
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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