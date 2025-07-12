Вербування людей для рабської праці в Одеській області: викрито організаторів

На Одещині людей тримали в рабстві — викрито організаторів
На Дніпропетровщині викрито групу, яка вербувала вразливих людей і змушувала їх працювати безплатно. Людей вивозили в Одеську область під обіцянки житла та роботи. Після прибуття їх утримували в жорстких умовах і залякували, щоб не втекли.
Про це повідомили в управлінні Державної прикордонної служби України.
Вербували безробітних
Чотирьох людей, серед яких подружжя, підозрюють у торгівлі людьми. За версією слідства, вони під виглядом допомоги вербували безробітних та соціально незахищених людей у Донецькій та Дніпропетровській областях. Обіцяли житло та легальну роботу — натомість вивозили на Одещину і змушували працювати безоплатно.
Людей утримували залякуваннями
Людей залякували: у разі спроб утекти — погрожували розправою. Під час обшуків правоохоронці знайшли 16 постраждалих, яких тримали в нелюдських умовах. Також вилучили чорнові записи, телефони та автівки, які використовували зловмисники.
Одного з підозрюваних взяли під варту, ще трьох відправили під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, на Одещині сміття з розбитої РФ школи вивезли під стіни Аккерманської фортеці. Також ми писали, що мешканка Одещини посварилася зі своїм сусідом під час застілля, облила його розчинником для фарби та підпалила.
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