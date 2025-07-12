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Головна Одеса На Одещині людей тримали в рабстві — викрито організаторів

На Одещині людей тримали в рабстві — викрито організаторів

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 13:18
Вербування людей для рабської праці в Одеській області: викрито організаторів
Люди, яких змушували працювати задарма. Фото: ДПСУ

На Дніпропетровщині викрито групу, яка вербувала вразливих людей і змушувала їх працювати безплатно. Людей вивозили в Одеську область під обіцянки житла та роботи. Після прибуття їх утримували в жорстких умовах і залякували, щоб не втекли.

Про це повідомили в управлінні Державної прикордонної служби України

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Умови, в яких спали люди, яких утримували. Фото: ДПСУ

Вербували безробітних

Чотирьох людей, серед яких подружжя, підозрюють у торгівлі людьми. За версією слідства, вони під виглядом допомоги вербували безробітних та соціально незахищених людей у Донецькій та Дніпропетровській областях. Обіцяли житло та легальну роботу — натомість вивозили на Одещину і змушували працювати безоплатно.

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Правоохоронці на місці, де утримували людей для праці. Фото: ДПСУ

Людей утримували залякуваннями

Людей залякували: у разі спроб утекти — погрожували розправою. Під час обшуків правоохоронці знайшли 16 постраждалих, яких тримали в нелюдських умовах. Також вилучили чорнові записи, телефони та автівки, які використовували зловмисники.

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Умови у яких проживали утримані люди. Фото: ДПСУ
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Ванна кімната. Фото: ДПСУ

Одного з підозрюваних взяли під варту, ще трьох відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Затримання подружжя, яких підозрюють у незаконному утриманні людей. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Одещині сміття з розбитої РФ школи вивезли під стіни Аккерманської фортеці. Також ми писали, що мешканка Одещини посварилася зі своїм сусідом під час застілля, облила його розчинником для фарби та підпалила.

Одеса робота торгівля Одеська область Новини Одеси люди
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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