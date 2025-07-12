Вербовка людей для рабского труда в Одесской области: разоблачены организаторы

Люди, которых заставляли работать даром. Фото: ГПСУ

На Днепропетровщине разоблачена группа, которая вербовала уязвимых людей и заставляла их работать бесплатно. Людей вывозили в Одесскую область под обещания жилья и работы. По прибытии их удерживали в жестких условиях и запугивали, чтобы не сбежали.

Об этом сообщили в управлении Государственной пограничной службы Украины.

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Вещи на полу. Фото: ГПСУ

Условия, в которых спали удерживаемые люди. Фото: ГПСУ

Вербовали безработных

Четырех человек, среди которых супруги, подозревают в торговле людьми. По версии следствия, они под видом помощи вербовали безработных и социально незащищенных людей в Донецкой и Днепропетровской областях. Обещали жилье и легальную работу — взамен вывозили в Одесскую область и заставляли работать бесплатно.

Один из подозреваемых. Фото: ГПСУ

Задержан один из организаторов. Фото: ГПСУ

Правоохранители на месте, где удерживали людей для работы. Фото: ГПСУ

Людей удерживали запугиваниями

Людей запугивали: в случае попыток убежать — угрожали расправой. Во время обысков правоохранители нашли 16 пострадавших, которых держали в нечеловеческих условиях. Также изъяли черновые записи, телефоны и машины, которые использовали злоумышленники.

Условия, в которых проживали удерживаемые люди. Фото: ГПСУ

Ванная комната. Фото: ГПСУ

Одного из подозреваемых взяли под стражу, еще троих отправили под круглосуточный домашний арест.

Задержание супругов, которых подозревают в незаконном удержании людей. Фото: ГПСУ

Напомним, в Одесской области мусор из разбитой РФ школы вывезли под стены Аккерманской крепости. Также мы писали, что жительница Одесской области поссорилась со своим соседом во время застолья, облила его растворителем для краски и подожгла.