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Главная Одесса На Одесчине людей держали в рабстве — разоблачены организаторы

На Одесчине людей держали в рабстве — разоблачены организаторы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 13:18
Вербовка людей для рабского труда в Одесской области: разоблачены организаторы
Люди, которых заставляли работать даром. Фото: ГПСУ

На Днепропетровщине разоблачена группа, которая вербовала уязвимых людей и заставляла их работать бесплатно. Людей вывозили в Одесскую область под обещания жилья и работы. По прибытии их удерживали в жестких условиях и запугивали, чтобы не сбежали.

Об этом сообщили в управлении Государственной пограничной службы Украины.

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Вербовали безработных

Четырех человек, среди которых супруги, подозревают в торговле людьми. По версии следствия, они под видом помощи вербовали безработных и социально незащищенных людей в Донецкой и Днепропетровской областях. Обещали жилье и легальную работу — взамен вывозили в Одесскую область и заставляли работать бесплатно.

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Правоохранители на месте, где удерживали людей для работы. Фото: ГПСУ

Людей удерживали запугиваниями

Людей запугивали: в случае попыток убежать — угрожали расправой. Во время обысков правоохранители нашли 16 пострадавших, которых держали в нечеловеческих условиях. Также изъяли черновые записи, телефоны и машины, которые использовали злоумышленники.

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Одного из подозреваемых взяли под стражу, еще троих отправили под круглосуточный домашний арест.

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Задержание супругов, которых подозревают в незаконном удержании людей. Фото: ГПСУ

Напомним, в Одесской области мусор из разбитой РФ школы вывезли под стены Аккерманской крепости. Также мы писали, что жительница Одесской области поссорилась со своим соседом во время застолья, облила его растворителем для краски и подожгла.

Одесса работа торговля Одесская область Новости Одессы люди
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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