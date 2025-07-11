Жителька Одещини підпалила свого сусіда - за що

Поліція на місці злочину. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини посварилася зі своїм сусідом під час застілля, облила його розчинником для фарби та підпалила. На щастя, чоловік вцілів та викликав правоохоронців. Жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Мешканець Білгорода-Дністровського вживав спиртні напої з 34-річною сусідкою. Під час посиденьок між ними виник конфлікт, в ході якого жінка схопила розчинник для фарби, який виявила на сходинках при виході з підвалу, та облила ним чоловіка. Після цього підозрювана підпалила його запальничкою, яку мала при собі, і втекла.

Потерпілий самостійно викликав собі допомогу, зателефонувавши на спецлінію 102. На місце прибули слідчо-оперативна група та медики. Лікарі госпіталізували 68-річного чоловіка з термічними опіками 30 % тіла. Правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження, а зловмисницю затримали.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадємо, нещодавно ми писали про матір та доньку, які здійснювали підпали на замовлення ФСБ. А також про дівчину, яка знищила квартиру свого колишнього хлопця.