Жительница Одесской области подожгла своего соседа - за что

Полиция на месте преступления. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области поссорилась со своим соседом во время застолья, облила его растворителем для краски и подожгла. К счастью, мужчина уцелел и вызвал правоохранителей. Женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Житель Белгорода-Днестровского употреблял спиртные напитки с 34-летней соседкой. Во время посиделок между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила растворитель для краски, который обнаружила на ступеньках при выходе из подвала, и облила им мужчину. После этого подозреваемая подожгла его зажигалкой, которую имела при себе, и убежала.

Пострадавший самостоятельно вызвал себе помощь, позвонив по спецлинии 102. На место прибыли следственно-оперативная группа и медики. Врачи госпитализировали 68-летнего мужчину с термическими ожогами 30% тела. Правоохранители изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования, а злоумышленницу задержали.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Женщине грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним, недавно мы писали о матери и дочери, которые осуществляли поджоги по заказу ФСБ. А также о девушке, которая уничтожила квартиру своего бывшего парня.