Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине ссора с соседом закончилась поджогом

На Одесчине ссора с соседом закончилась поджогом

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 18:22
Жительница Одесской области подожгла своего соседа - за что
Полиция на месте преступления. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области поссорилась со своим соседом во время застолья, облила его растворителем для краски и подожгла. К счастью, мужчина уцелел и вызвал правоохранителей. Женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Житель Белгорода-Днестровского употреблял спиртные напитки с 34-летней соседкой. Во время посиделок между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила растворитель для краски, который обнаружила на ступеньках при выходе из подвала, и облила им мужчину. После этого подозреваемая подожгла его зажигалкой, которую имела при себе, и убежала.

Пострадавший самостоятельно вызвал себе помощь, позвонив по спецлинии 102. На место прибыли следственно-оперативная группа и медики. Врачи госпитализировали 68-летнего мужчину с термическими ожогами 30% тела. Правоохранители изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования, а злоумышленницу задержали.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Женщине грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним, недавно мы писали о матери и дочери, которые осуществляли поджоги по заказу ФСБ. А также о девушке, которая уничтожила квартиру своего бывшего парня.

Одесса Одесская область поджог Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации