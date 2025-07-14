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Главная Одесса Почему КНДР поддерживает Россию в войне с Украиной — какие нюансы

Почему КНДР поддерживает Россию в войне с Украиной — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 11:44
КНДР и Россия наращивают сотрудничество, — Братчук
Военные КНДР. Фото иллюстративное: KIM WON JIN

Северная Корея могла передать России более 12 миллионов снарядов для войны в Украине. А за полученную помощь РФ делится с КНДР современными военными технологиями.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Сотрудничество КНДР и РФ

Сотрудничество КНДР и России набирает обороты: тысячи граждан Северной Кореи работают на военно-промышленный комплекс РФ. Они занимаются сборкой дронов и производством других товаров вражеского ВПК. Вероятно, что военные этой страны могут снова появиться и на линии боевого соприкосновения.

"Подразделения северокорейской армии могут появиться в том или ином виде на линии боевого соприкосновения. Речь может идти и о фортификации, здесь у северокорейцев есть достаточно огромный опыт, и собственно за счет них могут быть усилены те дивизии или полки, которые проводят наступательные действия на разных направлениях фронта. Этого исключать нельзя", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что взамен на помощь, КНДР получает от России новейшие технологии и все необходимое для того, чтобы изготавливать более современное оружие. В дальнейшем это может быть примененным против Южной Кореи.

Напомним, недавно мы писали о том, что корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод. А также о том, как житель Южной Кореи впервые готовил вареники.

 

Одесса КНДР Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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