Річниця влучання російської ракети до ЖК "Тірас"

Згоріла машина біля ЖК "Тірас". Фото: Одеська міськрада

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

23 квітня назавжди увійде до історії Одеси як ще одна траурна дата. Саме цього дня в страсну суботу напередодні світлого Великодня місто вкотре зазнало обстрілів з боку Росії. Одна з ракет влучила у житловий будинок і забрала життя восьми осіб, у тому числі й тримісячної дитини.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, яким було 23 квітня 2022 року та на якому етапі слідство зараз.

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Влучання у житловий будинок

Субота — з самого ранку більшість одеситів, що залишилися в місті, готувалися до Великодня. О 13:20 вкотре пролунав сигнал тривоги. Потрібно зазначити, що за два місяці війни вже мало хто бігав у бомбосховища — сподівалися на авось. Ось і цього разу багато хто продовжив займатися своїми справами. Через десять хвилин пролунав сильний вибух — місто завмерло. Буквально відразу почали лунати сирени машин рятувальників, яки помчали у бік Таїрова. Слідом поїхали "швидкі". У телеграм-каналах з'явилися перші повідомлення — ракета влучила в житловий будинок. Усі кинулися обдзвонювати рідних та знайомих, але додзвонилися ні до всіх.

Через кілька хвилин у місті всі знали, що ракета влучила в ЖК "Тірас" — сарафанне радіо рознесло, що є загиблі та поранені, на місце нікого не пускають. Пізніше почали з'являтися відео з реєстраторів та камер відеоспостереження із сусідніх будинків. На кадрах було видно — все сталося за лічені секунди, люди навіть не зрозуміли, що це було, на деякий час всі просто завмерли, а потім почалася паніка — одесити розбігалися хто куди, головне, якомога далі від епіцентру вибуху.

Рятувальники за лічені хвилини були на місці, вони відразу почали гасіння пожежі та евакуацію людей, які залишалися у квартирах вже напівзруйнованого будинку. Внаслідок влучання ракети було пошкоджено дві секції ЖК, зруйновано понад 400 кв.м опорних конструкцій на чотирьох поверхах, 30 квартир знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня.

Горить житловий будинок після влучання ракети. Фото: Одеська міськрада

Наслідок влучання ракети в житловий будинок. Фото: Одеська міськрада

Неймовірна втрата

Не обійшлося без постраждалих — 86 осіб довелося в екстреному порядку евакуювати, 18 з них було травмовано — 10 людей опинилися в лікарні з осколковими пораненнями та пораненнями внаслідок розбитого скла. Двоє травмувалися, бо вистрибували зі своїх квартир.

Евакуюють людей із постраждалого будинку. Фото: ДСНС

Російська ракета забрала життя восьми мешканців "Тіраса", серед яких і Валерія Глодан разом із тримісячною донькою та мамою. Чоловік Валерій за збігом обставин у цей момент не був удома, вийшов купити паску до свята — він вижив, але втратив усю родину.

Загиблі внаслідок ракетного удару. Фото: facebook Юрій Глодан

Валерія родом із Херсона, навчалася журналістиці в Одесі, працювала піарщицею в низці компаній. Її подруга Євгенія написала на сторінці Facebook, що Валерія часто згадувала Херсон.

Пост у facebook подруги Валерії Глодан. Фото: facebook Jane Shvits

У серпні 2019 року Валерія Глодан вийшла заміж. У січні 2022 року у пари народилася дочка, її назвали Кірою. 5 лютого вона написала в інстаграмі: "Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Папа подарував перші квіти. Це новий рівень щастя".

Пост Валерії Глодан у мережі instagram

З родиною Глодан прощалася вся Одеса у Спасо-Преображенському кафедральному соборі — найбільшому православному храмі міста, вишикувалася величезна черга.

Окрім родини Глодан, під час удару також загинула 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан. Удар ракети припав прямо по їхній квартирі на четвертому поверсі. Пара тільки одружилася, і вони чекали дитину. Про це повідомила сестра Богдана Яна.

Пост zlova.yana в мережі instagram

Запуск ракети було здійснено з літака стратегічної авіації ТУ-95 з території Росії з акваторії Каспійського моря. 23 квітня 2022 року по Одесі було випущено сім ракет. Одна з них влучила в ЖК "Тірас", а ще одна на територію одного з цвинтарів міста. Були зруйновані пам'ятники та огорожі. Поранення отримала жінка 1957 року народження. Її у тяжкому стані з рваними ранами та контузією доправили до лікарні.

Результат влучання російської ракети у цвинтар. Фото: Одеська міськрада

Зруйновані могили на цвинтарі. Фото: Одеська міськрада

Результати слідства

У жовтні минулого року в прокуратурі Одеської області заявили, що встановлено осіб із командирів військових підрозділів Росії, які давали накази про пуск ракет у житловий будинок. Крім цього, вже завершено експертизу з вибухових речовин, які були зібрані у "Тірасі".

Також прокурори мають намір довести в міжнародному суді, що Росія цілеспрямовано знищувала цивільні об'єкти в Одесі та області. Правоохоронці об'єднали всі справи щодо обстрілу, починаючи від "Тіраса" і закінчуючи Сергіївкою в одну справу. У всіх інших епізодах все ще продовжуються експертизи вибухових речовин. Вони на завершальному етапі.

"Після завершення військової експертизи ми отримаємо дані — яким способом приймаються рішення та віддаються накази з боку підрозділів РФ, які робили обстріл нашої території. Це допоможе визначити, з якої позиції вівся вогонь, та траєкторію ракет", — зазначили в прокуратурі області.

Усі отримані дані буде зібрано в один спільний пакет, який наддадуть до міжнародного суду. Прокуратура доводитиме, що влучання ракет було не помилкою наведення, а систематичним та цілеспрямованим знищенням цивільних об'єктів.

Відновлення будинку

Буквально через місяць після влучання російської ракети будівельники почали відновлення секції в ЖК "Тірас". Знадобився майже рік, аби відновити те, що було знищено за лічені секунди. Лише наприкінці березня всі роботи було завершено. Мешканцям від міста вручили сертифікати на купівлю необхідної техніки.

Відремонтований після влучання ракети "Тірас". Фото: Юлії Браславської Новини.LIVE

Як виглядає ЖК "Тірас" після ремонту. Фото: Юлії Браславської Новини.LIVE

Будинок полагодили, ремонт зробили, а от життя вісьмох людей, на жаль, уже не повернути. Маленька Кіра Глодан так і не зустріла свого першого Великодня, їй не судилося побачити, в якому чудовому місті вона народилася. Втім, як і дитині Людмили Чернецької, яка так і не народилася. Хочеться віритися, що ті, хто пускав ракету по ЖК, покарають за безвинно вбитих людей. Ну, а одеситам залишається лише пам'ятати про тих, хто так і не дожив до нашої перемоги.