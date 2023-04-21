Російська ракета завдала збитків понад 10 мільйонів гривень монастирю УПЦ в Одесі

Збитки ростуть: у скільки обійшовся удар по одеському Іверському монастирю російською ракетою
Від обстрілу Одеси, який стався 21 березня цього року постраждали будівлі на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Значних пошкоджень зазнав саме гуртожиток, у якому проживали його послушники.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За заявою державних інспекторів, загальний розмір шкоди становить понад десять мільйонів гривень.
"При огляді території виявлено засмічення земельної ділянки площею 264 квадратні метри будівельними відходами об’ємом 58,08 кубічних метрів", — зазначають в організації.
Удар по монастирю
Російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ. Це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО. Одна влучила в чоловічий монастир УПЦ. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини.
Відкрито кримінальну справу
Одеська обласна прокуратура взялась за розслідування порушення законів і норм війни відповідно до статті 438 частини 1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори, які мають намір довести до відповідальності осіб, які допустилися злочину. Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.