Російська ракета завдала збитків понад 10 мільйонів гривень монастирю УПЦ в Одесі

Наслідки влучання ракети по чоловічому монастирю. Фото: Новини.LIVE

Від обстрілу Одеси, який стався 21 березня цього року постраждали будівлі на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Значних пошкоджень зазнав саме гуртожиток, у якому проживали його послушники.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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За заявою державних інспекторів, загальний розмір шкоди становить понад десять мільйонів гривень.

"При огляді території виявлено засмічення земельної ділянки площею 264 квадратні метри будівельними відходами об’ємом 58,08 кубічних метрів", — зазначають в організації.

Удар по монастирю

Російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ. Це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО. Одна влучила в чоловічий монастир УПЦ. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини.

Відкрито кримінальну справу

Одеська обласна прокуратура взялась за розслідування порушення законів і норм війни відповідно до статті 438 частини 1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори, які мають намір довести до відповідальності осіб, які допустилися злочину. Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.