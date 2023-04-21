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Убытки растут: во сколько обошелся удар по одесскому Иверскому монастырю российской ракетой

21 апреля 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российская ракета нанесла ущерб более 10 миллионов гривен монастырю УПЦ в Одессе
Последствия попадания ракеты по мужскому монастырю. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

От обстрела Одессы, произошедшего 21 марта этого года, пострадали здания на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Значительные повреждения получило именно общежитие, в котором проживали его послушники.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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По заявлению государственных инспекторов, общий размер ущерба составляет более 10 миллионов гривен.

"При осмотре территории обнаружено засор земельного участка площадью 264 квадратных метра строительными отходами объемом 58,08 кубических метров", — отмечают в организации.

Удар по монастырю

Российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ. Это так называемая месть за "хлопок" в Джанкое. Всего было выпущено три управляемых ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО. Одна попала в мужской монастырь УПЦ. В результате ракетного удара пострадали четыре человека.

Возбуждено уголовное дело

Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры, которые намерены довести до ответственности лиц, допустивших преступление. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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