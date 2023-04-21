Российская ракета нанесла ущерб более 10 миллионов гривен монастырю УПЦ в Одессе

Убытки растут: во сколько обошелся удар по одесскому Иверскому монастырю российской ракетой
От обстрела Одессы, произошедшего 21 марта этого года, пострадали здания на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Значительные повреждения получило именно общежитие, в котором проживали его послушники.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
По заявлению государственных инспекторов, общий размер ущерба составляет более 10 миллионов гривен.
"При осмотре территории обнаружено засор земельного участка площадью 264 квадратных метра строительными отходами объемом 58,08 кубических метров", — отмечают в организации.
Удар по монастырю
Российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ. Это так называемая месть за "хлопок" в Джанкое. Всего было выпущено три управляемых ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО. Одна попала в мужской монастырь УПЦ. В результате ракетного удара пострадали четыре человека.
Возбуждено уголовное дело
Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры, которые намерены довести до ответственности лиц, допустивших преступление. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.