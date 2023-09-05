Температура моря сьогодні — Чорне море 5 вересня

Люди відпочиваю на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжується оксамитовий сезон. Температура повітря дозволяє поніжитись на пляжі й поплавати в морі.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 5 вересня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +24°С до +27°С. Біля берега Одеси вода потеплішала. Температура дійшла до позначки у +26, така вода вважається дуже комфортною для купання, особливо в теплий сонячний день.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Кароліно-Бугазу та Чорноморського. Вода там прогрілася до +27°С. В Одесі температура води сягає +26°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, цьогоріч вдвічі менше росіян відвідали курортний сезон у Криму, ніж у минулому. А ціни в готелях впали на 30% порівняно з 2022 роком.