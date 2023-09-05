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Черное море у Одессы прогрелось до рекордной температуры

5 сентября 2023 04:58
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сегодня – Черное море 5 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продолжается бархатный сезон. Температура воздуха позволяет понежиться на пляже и плавать в море.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 5 сентября.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +24 до +27°С. У берега Одессы вода потеплела. Температура дошла до отметки +26, такая вода считается очень комфортной для купания, особенно в теплый солнечный день.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Каролино-Бугаза и Черноморского. Вода там прогрелась до +27°С. В Одессе температура воды достигает 26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в этом году вдвое меньше россиян посетили курортный сезон в Крыму, чем в прошлом. А цены в отелях упали на 30% по сравнению с 2022 годом.

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