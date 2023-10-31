"Чорне море має повернути свою роль миру, торгівлі та розвитку", — Зеленський
Сьогодні, 31 жовтня, в Україні відзначається День Чорного моря. Наразі саме воно має стратегічне значення не лише для сусідніх країн, але й для всієї Європи, Близького Сходу та глобальної продовольчої безпеки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Росія перетворила його на зону бойових дій, агресії та загроз свободі судноплавства. Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль простору миру, торгівлі та розвитку", — написав президент.
Проблема з логістикою у Криму
Логістика окупантів продовжує ускладнюватися. Наразі вони не можуть використовувати Кримський міст як надійний логістичний маршрут. Міст не витримує навантажень, тому основна артерія у Криму постійно "на передиху".
Зазначимо, що Басейн Чорного моря був і залишається одним із фронтів російсько-української війни. На цьому фронті українські захисники тримають успішну оборону і завдають регулярних ударів по Чорноморському флоту РФ. Про перебіг війни на Чорному морі — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.
Нагадаємо, Чорне море зараз перебуває у критичному стані, для його очищення нам знадобиться десятиліття та мільйони доларів. Ще до війни наше море було одним із найбрудніших у Європі, а зі знищенням Каховської ГЕС ми отримали міну уповільненої дії.
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