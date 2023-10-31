Чорне море має повернути свою роль миру, торгівлі та розвитку

Президент України Володимир Зеленський у своєму кабінеті. Фото: Zelenskiy/Official

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні відзначається День Чорного моря. Наразі саме воно має стратегічне значення не лише для сусідніх країн, але й для всієї Європи, Близького Сходу та глобальної продовольчої безпеки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Росія перетворила його на зону бойових дій, агресії та загроз свободі судноплавства. Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль простору миру, торгівлі та розвитку", — написав президент.

Проблема з логістикою у Криму

Логістика окупантів продовжує ускладнюватися. Наразі вони не можуть використовувати Кримський міст як надійний логістичний маршрут. Міст не витримує навантажень, тому основна артерія у Криму постійно "на передиху".

Зазначимо, що Басейн Чорного моря був і залишається одним із фронтів російсько-української війни. На цьому фронті українські захисники тримають успішну оборону і завдають регулярних ударів по Чорноморському флоту РФ. Про перебіг війни на Чорному морі — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, Чорне море зараз перебуває у критичному стані, для його очищення нам знадобиться десятиліття та мільйони доларів. Ще до війни наше море було одним із найбрудніших у Європі, а зі знищенням Каховської ГЕС ми отримали міну уповільненої дії.