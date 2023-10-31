Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Черное море должно вернуть свою роль миру, торговле и развитию", — Зеленский arrow

"Черное море должно вернуть свою роль миру, торговле и развитию", — Зеленский

31 октября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черное море должно вернуть свою роль миру, торговле и развитию
Президент Украины Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 октября, в Украине отмечается День Черного моря. Теперь именно оно имеет стратегическое значение не только для соседних стран, но и для всей Европы, Ближнего Востока и глобальной продовольственной безопасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Россия превратила его в зону боевых действий, агрессии и угроз свободе судоходства. Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю его роль пространства мира, торговли и развития", — написал президент.

Проблема с логистикой в Крыму

Логистика оккупантов продолжает усложняться. Пока они не могут использовать Крымский мост как надежный логистический маршрут. Мост не выдерживает нагрузок, поэтому основная артерия в Крыму постоянно "на передышке".

Отметим, что Бассейн Черного моря был и остается одним из фронтов российско-украинской войны. На этом фронте украинские защитники держат успешную оборону и наносят регулярные удары по Черноморскому флоту РФ. О ходе войны на Черном море — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Напомним, Черное море сейчас находится в критическом состоянии, для его очищения нам понадобится десятилетие и миллионы долларов. Еще до войны наше море было одним из самых грязных в Европе, с уничтожением Каховской ГЭС мы получили мину замедленного действия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме