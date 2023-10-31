Черное море должно вернуть свою роль миру, торговле и развитию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: Zelenskiy/Official

Сегодня, 31 октября, в Украине отмечается День Черного моря. Теперь именно оно имеет стратегическое значение не только для соседних стран, но и для всей Европы, Ближнего Востока и глобальной продовольственной безопасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Россия превратила его в зону боевых действий, агрессии и угроз свободе судоходства. Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю его роль пространства мира, торговли и развития", — написал президент.

Проблема с логистикой в Крыму

Логистика оккупантов продолжает усложняться. Пока они не могут использовать Крымский мост как надежный логистический маршрут. Мост не выдерживает нагрузок, поэтому основная артерия в Крыму постоянно "на передышке".

Отметим, что Бассейн Черного моря был и остается одним из фронтов российско-украинской войны. На этом фронте украинские защитники держат успешную оборону и наносят регулярные удары по Черноморскому флоту РФ. О ходе войны на Черном море — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Напомним, Черное море сейчас находится в критическом состоянии, для его очищения нам понадобится десятилетие и миллионы долларов. Еще до войны наше море было одним из самых грязных в Европе, с уничтожением Каховской ГЭС мы получили мину замедленного действия.