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Чорне море не належить Російській Федерації, — Зеленський

22 липня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна шукає нові шляхи для експорту зерна
Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після того як Російська Федерація вийшла з зернової угоди, Україна шукає нові шляхи транспортування збіжжя. Проте Росія має пам'ятати, що вона не є володаркою Чорного моря і не може в ньому панувати. 

Про це на Аспенському безпековому форумі заявив Президент України Володимир Зеленський. 

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Верховний головнокомандувач зазначив, що усі країни Чорноморського узбережжя зацікавленні у пролонгації дії зернової угоди. Проте й бачать відкриті ризики з боку РФ.

"Там є Україна, є Туреччина, Румунія, Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя — предметні, прагматичні, людські стосунки, і, що дуже важливо, правові стосунки. А Росія вважає, що Чорне море суто російське", — сказав Президент.

Російські обстріли по зерну 

Протягом періоду з 17-21 липня Одеська область зазнала ракетно-дронових атак з боку російських терористів. В результаті чого 21 людина постраждала, з них 14 осіб були госпіталізовані до лікарень міста та області, зокрема двоє дітей. 

У ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.

 

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