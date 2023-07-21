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21 людина постраждала внаслідок останніх атак по Одещині: в якому вони стані

21 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
21 людина постраждала внаслідок останніх атак по Одещині: в якому вони стані
Обстріл Одеси 20 липня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом періоду з 17-21 липня Одеська область зазнала ракетно-дронових атак з боку російських терористів. В результаті чого 21 людина постраждала, з них 14 осіб були госпіталізовані до лікарень міста та області, зокрема 2 дітей. 

Про це повідомляє Одеська ОВА. 

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На цей момент четверо постраждалих перебувають на лікуванні в стаціонарі та отримують необхідну допомогу в місті Одеса. Стан їх здоров'я оцінюється як середньої важкості.

Двоє інших постраждалих, які зазнали поранень сьогодні внаслідок нової атаки, отримують амбулаторне лікування в одній з лікарень Одеської області.

Більше про обстріли Одещини

Нагадаємо, вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Навіть після виходу з зернової ініціативи Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ". 

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