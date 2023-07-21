Ворог перейшов в стадію "скаженого тероризму": Гуменюк про майбутні обстріли

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Чотири дні поспіль РФ обстрілює південь країни, втім, атаки повторюватимуться. Вночі окупанти "примірялися" для наступних ударів.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Очевидно, що на цьому вони не зупиняться. Потрібно усвідомлювати, що існує небезпека для подібних об'єктів (ред. — об'єктів, які повʼязані з перероблюванням, перевалкою або зберіганням зерна). Тому для всіх працівників, мешканців навколишніх будинків наголошую, що сигнали повітряної тривоги обов’язкові до виконання. Ворог перейшов у стадію "скаженого тероризму". Тому треба усвідомлювати, що атаки будуть повторюватися", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ворог продовжує обстрілювати Очаківський напрямок — це також відгук протидії “зерновій угоді”. Оскільки саме через Дніпровсько-Бузький лиман планувалося направляти судна.

Нагадаємо, вдень 21 липня, окупанти вчергове обстріляли Одещину. Всього по регіону було випущено сім ракет.

Зазначимо, у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. Ворог тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій. Крім того, як показав досвід чотирьох минулих ночей, ворог для обстрілу може використовувати ракети повітряного базування. Тож не слід ігнорувати сигнали тривоги.