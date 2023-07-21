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Враг перешел в стадию "бешеного терроризма": Гуменюк о предстоящих обстрелах

21 июля 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг перешел в стадию "бешеного терроризма": Гуменюк о предстоящих обстрелах
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Четыре дня подряд РФ обстреливает юг страны, однако атаки будут повторяться. Ночью оккупанты "примерялись" для последующих ударов.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Обстрелы Одесчины будут продолжаться

"Очевидно, что на этом они не остановятся. Нужно отдавать себе отчет, что существует опасность для подобных объектов (объектов, связанных с переработкой, перевалкой или хранением зерна. Ред.). Поэтому для всех работников, жителей окрестных домов подчеркиваю, что сигналы воздушной тревоги обязательны к исполнению. Враг перешел в стадию "бешеного терроризма". Поэтому надо отдавать себе отчет, что атаки будут повторяться", отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг продолжает обстреливать Очаковское направление — это также отклик противодействия "зерновому соглашению". Поскольку именно через Днепровско-Бугский лиман планировалось направлять суда.

Напомним, сегодня днем, 21 июля, оккупанты в очередной раз обстреляли Одесчину. Всего по региону было выпущено семь ракет.

Отметим, что в Черном море находятся семь вражеских кораблей. Враг держит на боевом дежурстве один ракетоноситель. Кроме того, как показал опыт четырех минувших ночей, враг для обстрелов может использовать ракеты воздушного базирования. Не следует игнорировать сигналы тревоги.

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