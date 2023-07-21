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21 человек пострадал в результате последних атак по Одесщине: в каком они состоянии

21 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
21 человек пострадал в результате последних атак по Одесщине: в каком они состоянии
Обстрелы Одессы 20 июля. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение периода с 17-21 июля Одесская область подверглась ракетно-дроновым атакам со стороны российских террористов. В результате чего 21 человек пострадал, из них 14 человек были госпитализированы в больницы города и области, в том числе 2 детей.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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В настоящее время четверо пострадавших находятся на лечении в стационаре и получают необходимую помощь в городе Одесса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

Двое других пострадавших, которые получили ранения сегодня в результате новой атаки, получают амбулаторное лечение в одной из больниц Одесской области.

Больше об обстрелах Одесчины

Напомним, ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода из зерновой инициативы Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

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