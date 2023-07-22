Украина ищет новые пути для экспорта зерна

Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official

После того как Российская Федерация вышла из зерновой сделки, Украина ищет новые пути транспортировки зерна. Однако Россия должна помнить, что она не владеет Черным морем и не может в нем властвовать.

Об этом на Аспенском форуме безопасности заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Верховный главнокомандующий отметил, что все страны Черноморского побережья заинтересованы в пролонгации действия зернового соглашения. Однако и видят открытые риски со стороны РФ.

"Там есть Украина, есть Турция, Румыния, Болгария. Мы разговариваем со всеми странами Черноморского побережья — предметные, прагматические, человеческие отношения, и, что очень важно, правовые отношения. А Россия считает, что Черное море чисто российское", — сказал Президент.

Российские обстрелы по зерну

В течение периода с 17-21 июля Одесская область подверглась ракетно-дроновым атакам со стороны российских террористов. В результате чего 21 человек пострадал, из них 14 человек были госпитализированы в больницы города и области, в том числе двое детей.

В ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ.