Чорне море під контролем авіарозвідки НАТО — подробиці
Останнім часом підвищилась активність американської розвідки біля південних кордонів Одеської області. Сьогодні, 7 березня, розвідувальний літак НАТО також патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.
Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.
Маршрут літака
Розвідувальник злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії. Наразі він патрулює у повітряному просторі Румунії, неподалік південних кордонів Одеської області.
Яка мета патрулювання
Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операцій.
Нагадаємо, що ворог вже кілька днів не виводить на чергування свої кораблі в акваторію Чорного моря. Проте, за словами речника ВМС ЗСУ, Росія тримає напругу та продовжує бути присутньою у повітрі.
Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Росія перестала домінувати на воді, однак загроза у вигляді Чорноморського флоту все ж залишається постійно.
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