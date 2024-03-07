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Чорне море під контролем авіарозвідки НАТО — подробиці

7 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорне море під контролем авіарозвідки НАТО — подробиці
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом підвищилась активність американської розвідки біля південних кордонів Одеської області. Сьогодні, 7 березня, розвідувальний літак НАТО також патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. 

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.
 

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Маршрут розвідувального літака. Фото: скриншот

Маршрут літака

Розвідувальник злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії. Наразі він патрулює у повітряному просторі Румунії, неподалік південних кордонів Одеської області.

Яка мета патрулювання

Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є  морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операцій. 

Нагадаємо, що ворог вже кілька днів не виводить на чергування свої кораблі в акваторію Чорного моря. Проте, за словами речника ВМС ЗСУ, Росія тримає напругу та продовжує бути присутньою у повітрі. 

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Росія перестала домінувати на воді, однак загроза у вигляді Чорноморського флоту все ж залишається постійно.

Одеса
розвідка
НАТО
Чорне море
Одеська область
Румунія
авіація

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