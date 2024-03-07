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Черное море под контролем авиаразведки НАТО — подробности

7 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черное море под контролем авиаразведки НАТО — подробности
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время повысилась активность американской разведки у южных границ Одесской области. Сегодня, 7 марта, разведывательный самолет НАТО также патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнало на портале Flightradar.

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Маршрут разведывательного самолета. Фото: скриншот

Маршрут самолета

Разведчик взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии. В настоящее время он патрулирует в воздушном пространстве Румынии, недалеко от южных границ Одесской области.

Какова цель патрулирования

Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Напомним, что враг уже несколько дней не выводит на дежурство свои корабли в акваторию Черного моря. Однако, по словам спикера ВМС ВСУ, Россия держит напряжение и продолжает присутствовать в воздухе.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. Россия перестала доминировать на воде, однако угроза Черноморского флота все же остается постоянно.

Одесса
разведка
НАТО
Черное море
Одесская область
Румуния
авиация

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