Черное море под контролем авиаразведки НАТО — подробности
В последнее время повысилась активность американской разведки у южных границ Одесской области. Сегодня, 7 марта, разведывательный самолет НАТО также патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.
Об этом Новини.LIVE узнало на портале Flightradar.
Маршрут самолета
Разведчик взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии. В настоящее время он патрулирует в воздушном пространстве Румынии, недалеко от южных границ Одесской области.
Какова цель патрулирования
Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.
Напомним, что враг уже несколько дней не выводит на дежурство свои корабли в акваторию Черного моря. Однако, по словам спикера ВМС ВСУ, Россия держит напряжение и продолжает присутствовать в воздухе.
Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. Россия перестала доминировать на воде, однако угроза Черноморского флота все же остается постоянно.
Читайте Новини.LIVE!