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Чорне море стає небезпечним для росіян, — військовий експерт

5 серпня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорне море стає небезпечним для росіян
Російські кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі Чорне море, у якому росіяни намагалися панувати, стає для них дедалі більшою загрозою. Зокрема, це стосується не тільки військових кораблів, але й цивільних суден.

Про це в етері телемарафону розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. 

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За його словами, судна, які порушують міжнародне законодавство і продовжують тіньовий експорт російської нафти, також є цілком легітимною ціллю для ураження. 

"Саме цей танкер і брав участь у діяльності Росії, яка обходила західні санкції, що наклади заборони на її експорт нафтопродукції", — наголошує експерт.

Також він додав, що у Чорному морі зберігається тенденція небезпеки для військових кораблів, зокрема потенційних носіїв крилатих ракет, тому саме час передислокувати флот у Каспійське море. 

Коваленко зазначає, що у Росії зараз великі проблеми з якісними проєктами великих десантних кораблів, тому вони використовують радянський арсенал ВДК, зокрема й "Оленегірського гірняка", який вчора підбили надводні дрони.

Нагадаємо, Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

Додамо, російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.

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