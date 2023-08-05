Черное море становится опасным для россиян

Российские корабли в Черном море. Фото: росСМИ

В настоящее время Черное море, в котором россияне пытались властвовать, становится для них все большей угрозой. В частности, это касается не только военных кораблей, но и гражданских судов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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По его словам, суда, нарушающие международное законодательство и продолжающие теневой экспорт российской нефти, также являются вполне легитимной целью для поражения.

"Именно этот танкер и принимал участие в деятельности России, которая обходила западные санкции, что тиражи запрета на ее экспорт нефтепродукции", — отмечает эксперт.

Также он добавил, что в Черном море сохраняется тенденция опасности для военных кораблей, в частности, потенциальных носителей крылатых ракет, поэтому самое время передислоцировать флот в Каспийское море.

Коваленко отмечает, что у России сейчас большие проблемы с качественными проектами крупных десантных кораблей, поэтому они используют советский арсенал ВДК, в том числе "Оленегорского горняка", который вчера подвели надводные дроны.

Напомним, Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.

Российские СМИ сообщают, что на расстоянии 30 миль от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.