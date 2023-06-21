Температура Чорного моря сьогодні — 21 червня

Люди відпочивають на засміченому пляжі. Фото: Новини.LIVE

Від учора на Одещині вирує негода. В Чорному морі був незначний шторм. Температура води знизилась до +21 градуса.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура є нижчою на чотири градуси.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Заборона купатись в морі

Жінка відпочиває біля моря. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.