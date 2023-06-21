Температура Чорного моря сьогодні — 21 червня

Чорне море стало холоднішим: яка температура води 21 червня
Від учора на Одещині вирує негода. В Чорному морі був незначний шторм. Температура води знизилась до +21 градуса.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура є нижчою на чотири градуси.
Заборона купатись в морі
У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.
Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.