Температура Черного моря сегодня - 21 июня.

Черное море стало холоднее: какая температура воды 21 июня
Со вчерашнего дня в Одесской области непогода. В Черном море был незначительный шторм. Температура воды снизилась до +21 градуса.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +25, +24 °С. В Одессе температура ниже на четыре градуса.
Запрет купаться в море
В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.
Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.