Температура Черного моря сегодня - 21 июня.

Люди отдыхают на замусоренном пляже. Фото: Новини.LIVE

Со вчерашнего дня в Одесской области непогода. В Черном море был незначительный шторм. Температура воды снизилась до +21 градуса.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +25, +24 °С. В Одессе температура ниже на четыре градуса.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Запрет купаться в море

Женщина отдыхает у моря. Фото: Новини.LIVE

В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.